Confirmado: estos son todos los descuentos que Cuenta DNI tendrá en febrero 2026 Las autoridades del banco público ratificaron las promociones que se mantendrán activas durante toda la temporada mediante la popular Cuenta DNI. Por + Seguir en







La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia

En febrero, el Banco Provincia renueva los descuentos de Cuenta DNI para aliviar los gastos del verano.

La billetera digital, con más de 10 millones de usuarios, suma beneficios adaptados a la temporada.

Se destacan promociones en gastronomía y reintegros en comercios de cercanía y supermercados.

Las ofertas rigen en toda la provincia de Buenos Aires, tanto para residentes como turistas. Durante febrero, el Banco Provincia (BAPRO) volverá a impulsar el ahorro de los bonaerenses con una amplia oferta de descuentos a través de Cuenta DNI. La propuesta apunta a acompañar el cierre de la temporada de vacaciones y a reducir el impacto de los gastos estivales en el presupuesto de las familias.

La billetera digital, que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios activos, reforzará su esquema de beneficios para adaptarse a las demandas propias del verano. Entre las promociones sobresalen los descuentos en locales gastronómicos, pensados para las salidas y actividades recreativas, junto con la continuidad de los reintegros habituales en comercios de cercanía y en grandes cadenas de supermercados.

Cuenta DNI Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses. Banco Provincia Un aspecto central de esta campaña es su alcance en toda la provincia de Buenos Aires. Las promociones no se concentran únicamente en los principales destinos turísticos, sino que están disponibles en todo el territorio bonaerense. Con la suma de nuevos comercios adheridos, el Banco Provincia apunta a fortalecer a Cuenta DNI como una herramienta clave para optimizar el poder de compra tanto de residentes como de turistas.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje. Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia