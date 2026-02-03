3 de febrero de 2026 Inicio
Plazo fijo: qué monto entrega cada banco si depositas $1.000.000 en el inicio de 2026

Las diferencias entre entidades impactan de forma directa en el resultado mensual. Elegir bien puede marcar una ventaja clara en el corto plazo.

La dispersión de tasas obliga a mirar más allá del banco habitual. 

  • El rendimiento de un plazo fijo de $1.000.000 cambia de forma significativa según la entidad elegida.
  • Las tasas ofrecidas por cada banco generan diferencias mensuales de varios miles de pesos.
  • Comparar TNA y canal de inversión resulta clave para optimizar el resultado final.
  • En un escenario de inflación más moderada, el plazo fijo busca sostener el valor del capital.

El plazo fijo vuelve a ubicarse en el centro de las decisiones de ahorro para quienes prefieren una mayor previsibilidad y bajo riesgo. Con el comienzo de 2026, muchos ahorristas analizan cuánto dinero pueden obtener al inmovilizar $1.000.000 durante 30 días, teniendo en cuenta las distintas tasas que ofrece cada banco.

La clave para febrero pasa por planificar las compras.
Esta herramienta conserva su atractivo por su simplicidad y porque permite conocer desde el inicio cuánto se cobrará al vencimiento. Pese a eso, la rentabilidad final no es uniforme y depende tanto de la entidad como del rendimiento anual aplicado.

La dispersión de tasas obliga a mirar más allá del banco habitual. Una diferencia de algunos puntos porcentuales en la TNA puede traducirse en varios miles de pesos adicionales en apenas un mes, lo que termina dándole una importancia mayor a la comparación antes de realizar la colocación.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $1.000.000 en un plazo fijo dependiendo el banco

Luego de la última decisión del Banco Central, la tasa de referencia se mantiene en niveles que sirven de base para las propuestas de los bancos. A partir de ese piso, cada entidad define su propia Tasa Nominal Anual, lo que genera un abanico amplio de rendimientos para un mismo capital invertido.

Los datos más recientes muestran TNAs que van desde el 23,5% hasta el 32%. En el extremo superior, entidades como Banco Meridian, Banco Voii y Reba Compañía Financiera ofrecen una TNA del 32%, lo que permite transformar $1.000.000 en $1.026.301,37 al cabo de 30 días. Muy cerca se ubica Crédito Regional Compañía Financiera, con una TNA del 31% y un retorno de $1.025.479,45.

Un escalón más abajo aparecen bancos como Bica y Banco del Chubut, con una TNA del 30,5%, que generan un monto final de $1.025.068,49. También se destacan Banco CMF, Banco Provincia de Tierra del Fuego y Bibank, que con una TNA del 30% alcanzan los $1.024.657,53.

En el rango medio se concentran muchas entidades de alcance nacional. Banco Macro y Banco Julio, con una TNA del 29,5%, permiten llegar a $1.024.246,58. Por su parte, Banco Provincia de Buenos Aires, Credicoop, Banco de Corrientes, Banco de Córdoba, Banco Dino y Banco Hipotecario, con una TNA del 29%, ofrecen un rendimiento de $1.023.835,62.

Los bancos públicos más grandes, como Banco Nación, Banco Ciudad y BBVA, junto a Banco del Sol, manejan una TNA del 28%, lo que se traduce en un monto final de $1.023.013,70. Apenas por debajo se ubican ICBC, con una TNA del 27,8% y un retorno de $1.022.849,32, y Galicia junto a HSBC, con una TNA del 27,5% y $1.022.602,74.

En el tramo inferior aparece Banco Santander, con una TNA del 27% y un monto final de $1.022.191,78, mientras que Banco Masventas presenta la tasa más baja del mercado: 23,5%, que deja un total de $1.019.315,07. La diferencia entre las opciones más altas y las más bajas puede superar los $7.000 en solo un mes.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones de inflación para el inicio de 2026 muestran un ritmo más contenido, cercano al 2% mensual. Bajo ese escenario, los plazos fijos logran posicionarse cerca del equilibrio en términos reales, especialmente cuando se accede a las tasas más altas del sistema financiero.

Aunque el margen frente al aumento de precios no es amplio, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses mes a mes permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca los cambios en las tasas y ajustar la elección del banco se vuelve fundamental para resguardar el poder de compra del ahorro.

