Qué beneficios tiene Cuenta DNI para los jubilados en 2026

Se incorpora a las promociones habituales de DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, con reintegros que van del 10% al 20%, tanto con tope como sin límite.

Por
La aplicación del Banco Provincia tiene beneficios especiales para los jubilados.

La aplicación del Banco Provincia tiene beneficios especiales para los jubilados.

  • Jubilados y pensionados que cobran por Banco Provincia tienen en enero y febrero de 2026 un 5% extra de descuento en supermercados.
  • El beneficio se paga con Cuenta DNI y ofrece reintegros de hasta $5.000 por semana, por persona y por cadena.
  • El descuento es acumulable con las promociones habituales de supermercados adheridos.
  • El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta dentro de los plazos del banco.

Durante el verano de 2026, las personas jubiladas que cobran sus haberes a través del Banco Provincia acceden a un beneficio especial pensado para reducir los gastos diarios. En enero y febrero, reciben un 5% de descuento adicional que se aplica sobre las promociones ya vigentes en supermercados adheridos. La iniciativa apunta a reforzar el uso de Cuenta DNI y ampliar el ahorro en las compras habituales de la temporada.

Las promociones del momento en Cuenta DNI.
Si estás en la costa, muchos comercios tienen descuento todos los días con Cuenta DNI: como conocerlos

El esquema de reintegros resulta simple y conveniente: jubilados y pensionados del IPS obtienen hasta $5.000 por semana, por persona y por cadena de supermercado. Para activar el beneficio, el pago debe realizarse mediante la app Cuenta DNI, ya sea con código QR o Clave DNI, lo que permite que el reintegro se acredite directamente en la cuenta, según los plazos establecidos por el banco.

Cuenta DNI
Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Otro punto clave es su carácter acumulable, ya que funciona como un plus sobre los descuentos habituales de la billetera digital. El beneficio se suma a las promociones generales de cadenas como DÍA, Toledo y Coto, entre otras, lo que permite combinar distintos días de ahorro y alcanzar una mejora significativa en el presupuesto durante los primeros meses del año.

Cuáles son los beneficios de Cuenta DNI para los jubilados en 2026

Durante enero y febrero de 2026, las personas jubiladas y pensionadas que cobran a través del Banco Provincia acceden a un beneficio especial pensado para aliviar los gastos de la temporada. La propuesta suma un 5% de descuento adicional sobre las promociones ya activas en las principales cadenas de supermercados. Al pagar con la billetera digital Cuenta DNI, mediante código QR o Clave DNI, los beneficiarios del IPS obtienen un reintegro extra de hasta $5.000 por semana, por persona y por cada supermercado adherido, lo que impacta de forma directa en el presupuesto destinado a alimentos.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que los descuentos se pueden combinar con las ofertas habituales de cadenas como DÍA, Toledo, Carrefour, Chango Más, Nini y Vital. De esta manera, una promoción general del 20% puede transformarse en un ahorro total del 25% para quienes acceden al beneficio. El reintegro se deposita de manera automática en la cuenta asociada a la app dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, reforzando el rol de Cuenta DNI como una herramienta central de ahorro para los adultos mayores en la provincia.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Para enero de 2026, el Banco Provincia presenta una agenda de beneficios de Cuenta DNI que combina los descuentos tradicionales en alimentos con promociones especiales pensadas para la temporada de verano. La principal novedad del año es la unificación de rubros: carnicerías, granjas y pescaderías se integran a la categoría de Comercios de cercanía, con un 20% de descuento todos los viernes y un tope de reintegro de $5.000 por semana. A esto se suma un beneficio del 25% en marcas emblemáticas y balnearios adheridos de la Costa Atlántica, con un tope semanal de $10.000.

El esquema se completa con una grilla diaria orientada a potenciar el ahorro familiar en distintos consumos. Los lunes y martes aplican descuentos del 10% en librerías sin tope y del 20% en supermercados Día los lunes, mientras que los miércoles y jueves ofrecen un 10% de ahorro en farmacias y perfumerías. Las ferias y mercados bonaerenses y los comercios en universidades sostienen un 40% de descuento todos los días con un tope semanal de $6.000, y los fines de semana se destacan por el 25% en gastronomía y en tiendas Full YPF, ambos con un límite de $8.000.

