Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos. Freepik

La rentabilidad de un plazo fijo de $250.000 varía según el canal elegido para constituirlo.

Las operaciones electrónicas ofrecen una ganancia mayor en un plazo de 30 días.

Las tasas vigentes permiten estimar con precisión el monto final al vencimiento.

En un contexto de inflación más contenida, el rendimiento busca acompañar la evolución de los precios. El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan obtener una ganancia previsible sin asumir grandes riesgos. En febrero, depositar $250.000 a 30 días permite acceder a un rendimiento concreto, que depende principalmente del banco y del canal de contratación.

Si bien el escenario económico sigue presentando desafíos para el ahorro, esta herramienta mantiene su atractivo por la simplicidad del mecanismo y la posibilidad de conocer de antemano el resultado final. Aún así, las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Las tasas vigentes permiten ver esa brecha y vuelven relevante analizar cada opción antes de invertir. Con ese marco, el detalle de los rendimientos permite dimensionar cuánto dinero adicional se puede obtener al finalizar el período.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $250.000 en un plazo fijo según el banco Al invertir $250.000 a 30 días, el resultado final cambia de acuerdo al canal utilizado. En el caso de realizar la operación en una sucursal bancaria, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $4.212,33. De este modo, el monto total al vencimiento es de $254.212,33.

En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, por medio de su homebanking o aplicación, las tasas resultan más favorables. Con una TNA del 26% y una TEA del 29,34%, el plazo fijo genera intereses por $5.342,47 en el mismo período. Esto eleva el total a cobrar a $255.342,47, marcando una diferencia apreciable frente a la opción presencial.

Inflación Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para el inicio de 2026 anticipan un ritmo de inflación más moderado, cercano al 2% mensual. En ese contexto, los plazos fijos logran ubicarse cerca de un escenario de equilibrio real, con una leve ventaja en el corto plazo para las alternativas electrónicas. Aunque el margen frente a la suba de precios no es amplio, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses cada mes permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar la forma de inversión resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.