Del mate a los celulares: los 10 mitos más comunes sobre las causas del cáncer

Se trata de una de las enfermedades más comunes a nivel mundial y ampliamente analizada por la ciencia. Sin embargo, hay varias creencias erróneas que pueden generar miedo y deben desmentirse.

El cáncer es una de las enfermedades más comunes y con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial y en Argentina, con más de 200 tipos que incluso pueden tener características diferentes entre sí. Pese a que es ampliamente estudiado por la medicina, lo rodean mitos sobre sus causas que deben derribarse para evitar creencias no comprobadas.

En las personas sanas, las células dañadas o envejecidas son eliminadas por el cuerpo y reemplazadas por nuevas. El cáncer se origina cuando esas células no mueren y se multiplican de manera descontrolada , lo que puede llevar a que se formen tumores malignos en casi cualquier órgano o tejido.

Según el Observatorio Mundial del Cáncer , en Argentina se detectan más de 130.000 casos y hay más de 70.000 fallecimientos cada año , por lo que es una de las principales causas de muerte en el país. En tanto, un informe publicado por la Sociedad Americana contra el Cáncer advierte que hay 19 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad y 10 millones de decesos por año a nivel mundial.

Las estadísticas más recientes de la Organización Panamericana de la Salud marcan que los tipos de cáncer más diagnosticados en América en los hombres son de próstata (21,8%) , pulmón (8,6%), colorrectal (7,7%) y vejiga (4,5%), aunque el de pulmón tiene la tasa de mortalidad más alta, con un 17,5%. En este marco, entre los más comunes en las mujeres se destacan el de mama (26,1%) , pulmón (8,5%), colorrectal (7,9%) y útero (5,4%), mientras que el de mama es el que causa mayor cantidad de muertes, con un 15,7%.

La comunidad médica sugiere tomar conciencia para reducir el riesgo de padecer la afección y realizar estudios de detección y preventivos, además de tener hábitos saludables, aunque también recomienda no obsesionarse con supuestos factores que podrían generar la enfermedad cuando no están sustentados científicamente. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer para concientizar.

El cáncer de pulmón es uno de los más comunes en hombres y mujeres.

"Se saca mucho de contexto de las redes y se difunden fake news. Hay que buscar las fuentes, ya que algunas tienen una evidencia clara y son confiables. La Inteligencia Artificial genera controversia y es un lío. Cuando se busca información, se debe revisar la bibliografía y ver de dónde salió, pero es muy difícil que la población general se ponga a mirar. Entonces, si se lee y hay dudas, hay que preguntarle a un médico", advirtió a C5N el oncólogo Leandro Teilleri (MP 119043), quien se desempeña en los hospitales Pedro Arozarena de General Las Heras y Ramón Carrillo de San Vicente.

Por su parte, el director de Investigación y Docencia del Instituto Oncológico Henry Moore y director de la carrera de Oncología de la Universidad del Salvador, Ernesto Gil Deza (MN 69862), señaló a C5N que hay que distinguir los elementos que pueden causar cáncer, pero con muy bajas probabilidades: "Por ejemplo, es cierto que las carnes rojas de origen vacuno pueden correlacionarse con el cáncer de colon, pero el riesgo es 10.000 veces menor que fumar".

En esta línea, se refirió a las bebidas alcohólicas. "También es verdad que si se consume alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado, sobre todo si es desmedido y se acompaña de cirrosis, pero un consumo razonable no se correlaciona con un aumento significativo de cáncer", expresó.

Los mitos más comunes sobre las causas del cáncer

Mate

Una de las creencias erróneas más populares sostiene que tomar mate, una de las bebidas clásicas de Argentina, puede generar tumores malignos. No obstante, el oncólogo Mario Bruno (MN 36018) aclaró a C5N que es un mito: "La yerba mate no causa cáncer. El problema es cuando se toma algo muy caliente, porque cuando se traga llega al esófago y luego pasa al estómago. Esa acción, de forma repetida, puede desencadenar cáncer, pero no tiene nada que ver el mate. Sería lo mismo si se tomara agua caliente".

"Hace casi 30 años se creó una federación de sociedades de cancerología de América del Sur y se hizo un estudio en la región que señaló que Uruguay, donde se toma mate caliente, tiene el mayor índice de cáncer de esófago. Por ejemplo, en Paraguay se toma tereré y hay menos cáncer de esófago", ejemplificó el expresidente de la Sociedad Argentina de Cancerología.

Teléfonos celulares y señal de Wifi

Por otro lado, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señaló que la preocupación se generó debido a que los teléfonos celulares causen la enfermedad por la radiación, pero lo desmintió ya que no está comprobado científicamente. Lo mismo ocurre con la señal de Wifi, que provocó temor especialmente a partir de su uso en oficinas y escuelas.

"Las radiaciones ionizantes son las que alteran el ADN de las células. En cambio, el caso los celulares y el Wifi son no ionizantes. Ante esto, no hay ninguna demostración que marque que provocan cáncer, pese a que es un mito arraigado porque algunos creen que generan cáncer de cerebro. Sin embargo, no es así", explicó Bruno.

Celulares Los teléfonos celulares no causan cáncer.

Microondas

El científico suizo Hans Hertel elaboró en 1991 una supuesta investigación que generó temor, ya que advirtió que los alimentos calentados en microondas podían generar efectos cancerígenos. El análisis no tenía sustento debido a que se basó en ocho personas que tuvieron cambios en su sangre luego de alimentarse, sin considerar que fue una muestra muy pequeña y que los valores sanguíneos siempre tienen modificaciones naturales después de las comidas.

También Bruno expresó que el microondas no provoca la afección, por lo que desdijo otra creencia popular. "Se dice que la comida que se digiere calentada o preparada a través del microondas es cancerígeno y que eso hay que evitarlo, pero no es así porque tiene radiaciones no ionizantes", manifestó.

Antenas de televisión

Una preocupación frecuente es que supuestamente las antenas de televisión inducen la afección, debido a las ondas electromagnéticas. El investigador australiano Bruce Hocking presentó un estudio en 1996 que encontró una mayor incidencia de leucemia en niños que vivían cerca de unas torres de TV.

Sin embargo, el estudio no marcó que las antenas generaron el cáncer, sino que solo hubo una asociación estadística. El miedo creció cuando distintos medios y comunidades malinterpretaron el resultado, por lo que se generó el mito.

"No es verdad que las antenas de captación eléctrica o de transmisión lleven a un mayor riesgo de leucemia. No hay ninguna demostración científica que respalde eso", advirtió Bruno.

Golpes fuertes

En tanto, Bruno aclaró que los golpes de gran magnitud no pueden llevar al cáncer: "Un traumatismo, por más importante y grave que sea, no desarrolla la enfermedad. El problema es que en muchos casos, la gente está con una lesión ósea que desconoce".

"Por ejemplo en el cáncer de próstata, que puede diseminarse a los huesos, es común descubrir un tumor luego de un golpe, pero en realidad, en este caso el traumatismo puso de manifiesto un tumor que ya estaba", expresó el oncólogo.

Champús para el pelo y desodorantes

Por otro lado, Teilleri refutó que los desodorantes puedan provocar tumores malignos, en contrapunto con una de las ideas equivocadas más frecuentes: "Es una de las creencias más típicas. Se instaló que el desodorante axilar aumenta el riesgo de cáncer de mama y eso no está demostrado. No hay evidencia que lo avale".

Por su parte, Bruno añadió que, de igual manera, los champús no originan cáncer y señaló que puede utilizarse cualquiera debido a que son seguros. "Tampoco está demostrado en los champús para el pelo. No tienen sustancias cancerígenas. Se puede usar cualquier tipo de champú porque no causan cáncer", manifestó.

Persona bañándose El shampoo no genera cáncer.

Botellas de plástico

El mito se difundió en varias partes del mundo en 2004, cuando circuló un mail que aseguraba que la Universidad Johns Hopkins alertó que había que congelar agua embotellada para evitar la exposición a dioxinas cancerígenas. Luego, la institución aclaró que esos correos eran falsos.

"Las botellas de plástico no tienen relación con una patología oncológica. En algunos casos, puede haberla en su contenido, como en los jugos de naranja que tienen poca naranja y colorantes como el amarillo manteca que es cancerígeno, pero no la botella", marcó Bruno.

Estrés

También Teilleri expuso que el estrés no desencadena la enfermedad, aunque señaló que puede provocar costumbres perjudiciales para la salud y aumentar las probabilidades: "El estrés por sí solo no genera cáncer. Sin embargo, puede generar hábitos tóxicos y dietas no saludables, como comer alimentos ultraprocesados o dormir mal. Una persona estresada tiene más riesgo de alimentarse mal y consumir más alcohol o cigarrillos".

"El estrés disminuye las defensas del organismo. Entonces, si un tumor se desarrolla porque la persona fue fumadora crónica y hay una situación de estrés, las defensas bajan y aparece con mayor rapidez. Es un factor que favorece la aparición, pero no es la causa", diferenció Bruno por su parte.

Rayos X

El origen del miedo a los rayos X se remonta a principios del siglo XX, cuando se registraron varios médicos y científicos que sufrieron quemaduras y otras lesiones muy graves. En esos años, no había conciencia del peligro ya que se pensaba que eran inofensivos, por lo que no se adoptaban medidas de protección.

En este marco, pese a que son radiaciones ionizantes, Teilleri aclaró que los rayos X tampoco generan cáncer si se usan adecuadamente: "Se utilizan para hacer placas y tomografías. Cuando se usan dosis bajas no generan nada, aunque cuanta más exposición hay, está demostrado que sí pueden generar cáncer".

"Si una persona trabaja en un lugar donde hay muchos rayos X, como un radiólogo, el riesgo de padecer cáncer es altísimo. Por eso se usan protectores", señaló.

Rayos X Los rayos X no provocan cáncer si se usan adecuadamente.

Corpiños con aro

El mito se popularizó a partir de la publicación de un libro en 1995 llamado Vestida para Matar, escrito por los antropólogos médicos estadounidenses Sydney Ross Singer y Soma Grismaijer, que afirmaba que las formas de los corpiños restringen el flujo linfático, por lo que se acumulan las toxinas y aumentar el riesgo de tener cáncer de mama".

Sin embargo, Gil Deza desmintió la creencia: "Los corpiños con aro se han correlacionado en algún momento, pero no hay ninguna correlación clara. No representan ningún riesgo".

También la reconocida organización Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama publicó un artículo que marcó que "en un estudio de 2014, investigadores evaluaron los hábitos de uso de sujetadores de 1.044 pacientes con cáncer de mama y 469 mujeres del grupo de control. No encontraron ninguna asociación entre los sujetadores con aros y el cáncer de mama".