Qué debés saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA en 2026: fecha, trámite y consideraciones

Arca fijó los plazos para la primera recategorización del monotributo en 2026 y detalló el paso a paso para cumplir el trámite obligatorio.

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

La recategorización del monotributo es un trámite semestral obligatorio que permite a los contribuyentes revisar su situación fiscal y ajustar el pago mensual según la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses . Para 2026 , la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca) ya definió las fechas límite y recordó cómo realizar el procedimiento de forma online.

El organismo informó que deben recategorizarse quienes superaron los topes de su categoría o modificaron parámetros como facturación , superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico o monto de alquileres. Cumplir con esta obligación evita sanciones y garantiza que cada monotributista tribute de acuerdo con su nivel real de ingresos.

Arca estableció dos períodos obligatorios durante el año para actualizar la categoría según los ingresos y parámetros vigentes . La primera recategorización es hasta el 5 de febrero , mientras que la segunda será durante el mes de agosto.

La recategorización del monotributo es un proceso mediante el cual los contribuyentes revisan si su facturación anual y otros parámetros se mantienen dentro de los topes de la categoría vigente.

Si los ingresos o las condiciones de la actividad superan o quedan por debajo de esos límites , el sistema exige pasar a una categoría superior o inferior, según corresponda.

Con el nuevo esquema implementado por el organismo recaudador, la recategorización dejó de ser anual y pasó a realizarse dos veces por año, en febrero y agosto, tomando como referencia los últimos 12 meses de actividad.

La recategorización se realiza de manera 100% digital a través del portal del Monotributo

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar con CUIT y clave fiscal

Seleccionar la opción “Recategorizarme”

Verificar los datos registrados en el sistema

Actualizar los parámetros requeridos: ingresos brutos, superficie, energía eléctrica y alquileres

Confirmar el trámite

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y emite la nueva credencial de pago, que rige para las cuotas del período siguiente.

ARCA cruza datos bancarios, declaraciones juradas y consumos con tarjetas de crédito de forma automática. Si detecta inconsistencias y el contribuyente no cumplió con la recategorización en tiempo y forma, el organismo puede aplicar una recategorización de oficio, con multas e intereses.

Topes de facturación anual del monotributo en 2026

Estos son los topes de facturación anual vigentes en 2026 según cada categoría del monotributo:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90