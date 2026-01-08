8 de enero de 2026 Inicio
Qué debés saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA en 2026: fecha, trámite y consideraciones

Arca fijó los plazos para la primera recategorización del monotributo en 2026 y detalló el paso a paso para cumplir el trámite obligatorio.

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes  

  • La recategorización del monotributo es un trámite semestral obligatorio que permite a los contribuyentes revisar su situación fiscal y ajustar el pago mensual según la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses.
  • Para 2026, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca) ya definió las fechas límite y recordó cómo realizar el procedimiento de forma online.
  • El organismo informó que deben recategorizarse quienes superaron los topes de su categoría o modificaron parámetros como facturación, superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico o monto de alquileres.
La recategorización del monotributo es un trámite semestral obligatorio que permite a los contribuyentes revisar su situación fiscal y ajustar el pago mensual según la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. Para 2026, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca) ya definió las fechas límite y recordó cómo realizar el procedimiento de forma online.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
De qué se trata el Monotributo Digital y qué diferencia tendría con el actual

El organismo informó que deben recategorizarse quienes superaron los topes de su categoría o modificaron parámetros como facturación, superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico o monto de alquileres. Cumplir con esta obligación evita sanciones y garantiza que cada monotributista tribute de acuerdo con su nivel real de ingresos.

Arca estableció dos períodos obligatorios durante el año para actualizar la categoría según los ingresos y parámetros vigentes. La primera recategorización es hasta el 5 de febrero, mientras que la segunda será durante el mes de agosto.

Cuáles son los principales puntos a saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA

Si los ingresos o las condiciones de la actividad superan o quedan por debajo de esos límites, el sistema exige pasar a una categoría superior o inferior, según corresponda.

Con el nuevo esquema implementado por el organismo recaudador, la recategorización dejó de ser anual y pasó a realizarse dos veces por año, en febrero y agosto, tomando como referencia los últimos 12 meses de actividad.

Monotributo
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

La recategorización se realiza de manera 100% digital a través del portal del Monotributo

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar con CUIT y clave fiscal
  • Seleccionar la opción “Recategorizarme”
  • Verificar los datos registrados en el sistema
  • Actualizar los parámetros requeridos: ingresos brutos, superficie, energía eléctrica y alquileres
  • Confirmar el trámite

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y emite la nueva credencial de pago, que rige para las cuotas del período siguiente.

ARCA cruza datos bancarios, declaraciones juradas y consumos con tarjetas de crédito de forma automática. Si detecta inconsistencias y el contribuyente no cumplió con la recategorización en tiempo y forma, el organismo puede aplicar una recategorización de oficio, con multas e intereses.

Topes de facturación anual del monotributo en 2026

Estos son los topes de facturación anual vigentes en 2026 según cada categoría del monotributo:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

