Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025 Qué documentación se requiere para realizar la afiliación y cuál es el procedimiento para cambiar de entidad. Por







Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido. Pexels

El Monotributo incluye un aporte mensual destinado a una obra social, permitiendo a los contribuyentes acceder a cobertura médica básica.

El Decreto 955/24 estableció un registro oficial con 41 obras sociales habilitadas para afiliar monotributistas en todo el país.

ARCA exige la presentación de documentación específica para completar la afiliación y asegurar un proceso transparente.

Los monotributistas pueden cambiar de obra social una vez al año, tras cumplir un período mínimo de permanencia de doce meses. El régimen de monotributo en Argentina no solo simplifica el cumplimiento tributario, sino que también garantiza el acceso a una cobertura médica básica. Una parte fija de la cuota mensual de cada contribuyente se destina al sistema de salud, permitiendo elegir la obra social que mejor se adapte a sus necesidades personales o familiares. De esta forma, los trabajadores independientes pueden contar con atención médica a través de una red de servicios elegida según sus preferencias.

La posibilidad de que las obras sociales incorporen nuevos afiliados del monotributo se encuentra regulada por disposiciones específicas. Con la entrada en vigencia del Decreto 955/24 se implementó un registro obligatorio que determina qué entidades están habilitadas para recibir a estos contribuyentes. Este control busca garantizar que las instituciones cumplan con los estándares exigidos, promoviendo la transparencia y el uso adecuado de los aportes destinados a la cobertura sanitaria.

ARCA De acuerdo con la información más reciente de la Superintendencia de Servicios de Salud, correspondiente a octubre de este año, existen 41 obras sociales habilitadas en todo el territorio nacional para afiliar a monotributistas. La lista se actualiza de manera periódica y solo incluye a las entidades que cumplen con los requisitos del registro oficial. Esta oferta diversa permite que los contribuyentes elijan la alternativa más acorde con su actividad laboral, su ubicación o sus preferencias de atención médica.

Qué obras sociales pueden seleccionar los monotributistas de ARCA en noviembre 2025 El régimen de Monotributo, gestionado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, incluye de manera obligatoria un aporte destinado a la obra social. Este componente permite a los pequeños contribuyentes acceder al sistema de seguridad social y obtener cobertura médica. Sin embargo, la elección de la entidad no es libre, ya que en noviembre de 2025 el listado de obras sociales habilitadas se encuentra regulado y actualizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que obliga a seleccionar una de las instituciones registradas oficialmente.

Desde la implementación del Decreto 955/24, que estableció un registro obligatorio, el sistema de cobertura médica para monotributistas adquirió un carácter más formal y controlado. A esa fecha, el padrón oficial cuenta con alrededor de 41 obras sociales y entidades de medicina prepaga autorizadas a aceptar nuevas afiliaciones. Esta medida surgió con el propósito de eliminar intermediaciones innecesarias y garantizar que los aportes de cada contribuyente se destinen directamente a la entidad elegida, fortaleciendo la transparencia en el manejo de fondos.