12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

A qué titulares de ARCA se le puede dar de baja en el monotributo si no cumplen este requisito en noviembre 2025

Tener el impuesto al día es fundamental para evitar inconvenientes con ARCA y que se produzca la baja del régimen simplificado.

Por
ARCA brindó la información.

ARCA brindó la información.

Pexels
  • Cumplir con el pago del Monotributo es fundamental para aquellas personas que están inscriptas al régimen simplificado.
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en el caso de percibir que un contribuyente presente una deuda acumulada de 10 meses consecutivos, procederá a dar la baja de oficio del Monotributo.
  • El pago de la deuda se debe hacer a través de los medios de pago habilitados por ARCA o con un plan de pagos exclusivo del Monotributo. De tal modo, una vez que se cancela la deuda se podrá hacer la inscripción nuevamente.
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede disponer la baja por exclusión del Monotributo de un contribuyente si detecta alguna inconsistencia en su situación.

Cumplir con el pago del monotributo es fundamental para aquellas personas que están inscriptas al régimen simplificado ya que acumular una deuda puede traer diferentes inconvenientes.

La institución confirmó que el vencimiento correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará.
Te puede interesar:

Cambio por los feriados: cuándo vence la cuota del monotributo de ARCA en noviembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en el caso de percibir que un contribuyente presente una deuda acumulada de 10 meses consecutivos, procederá a dar la baja de oficio del Monotributo durante el mes de noviembre.

Cuando ocurre esto no significa que el contribuyente queda excluido por completo, pero sí deberá regularizar la situación para volver a estar dentro del régimen simplificado.

El pago de la deuda se debe hacer a través de los medios de pago habilitados por ARCA o con un plan de pagos exclusivo del Monotributo. De tal modo, una vez que se cancela la deuda se podrá hacer la inscripción nuevamente.

Cuál es el requisito que exige ARCA para los monotributistas en noviembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede disponer la baja por exclusión del Monotributo de un contribuyente si detecta alguna inconsistencia en su situación.

Para que esto ocurra, debe ocurrir una, o más, de las siguientes situaciones:

  • La suma de los ingresos brutos excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible.
  • La superficie o costo de alquiler superan los máximos establecidos por la categoría máxima disponible.
  • El precio unitario de venta supera el máximo límite.
  • Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentren debidamente justificados.
  • Los depósitos bancarios resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización.
  • Hayan realizado importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior.
  • Desarrollen de más de 3 actividades simultáneas o posesión de más de 3 unidades de explotación.
  • Se hubieran categorizado como venta de productos cuando se prestan servicios.
  • Las operaciones no se encuentren debidamente facturadas.
  • El valor de las compras más los gastos del desarrollo de la actividad suman igual o más del 80%, en el caso de venta de bienes, o más del 40% cuando se trate de locaciones, prestación de servicios y/o ejecución de obras, de los valores máximos de ingresos brutos anuales para la categoría K.
  • Estuvieran incluidos en el registro público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

Por su parte, cuando se produce la exclusión del Monotributo, se puede hacer la adhesión automática por única vez sin tener que esperar los 3 años de penalidad para volver a inscribirse como ocurría anteriormente.

ARCA

Así son las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

  • Categoría A: $37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)
  • Categoría B: $42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes)
  • Categoría C: $49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes
  • Categoría D: $63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes
  • Categoría E: $89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes
  • Categoría F: $112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes
  • Categoría G: $172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes
  • Categoría H: $391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes
  • Categoría I: $721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes
  • Categoría J: $874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes
  • Categoría K: $1.208.890,60 para prestación de servicios y $525.732,01 para venta de bienes
contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Informate acerca de la cantidad de dinero que debe pagar cada categoria del Monotributo a ARCA

A cuánto llega la cuota de cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes  

Confirmado: este grupo de monotributistas puede acceder a un 100% de bonificación en noviembre 2025

El cambio confirmado que tendrán los monotributistas para 2025 luego del cierre de AFIP.

Fechas de pago: cuáles son los vencimientos que tiene ARCA para sus impuestos en noviembre 2025

ARCA informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Chequeá en esta nota cuáles eran los montos a pagar en noviembre 2025.

Cuáles son los topes de facturación para las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses.

Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA para noviembre 2025

ARCA informó cómo quedarán los impuestos este mes

Cuánto debe pagar cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 9 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 9 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 29 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 35 minutos
GAC GS3 Emzoom

Una nueva marca china de autos desembarca en Argentina: cuánto salen sus principales modelos

Hace 53 minutos