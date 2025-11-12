A qué titulares de ARCA se le puede dar de baja en el monotributo si no cumplen este requisito en noviembre 2025 Tener el impuesto al día es fundamental para evitar inconvenientes con ARCA y que se produzca la baja del régimen simplificado. Por







ARCA brindó la información. Pexels

Cumplir con el pago del Monotributo es fundamental para aquellas personas que están inscriptas al régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en el caso de percibir que un contribuyente presente una deuda acumulada de 10 meses consecutivos, procederá a dar la baja de oficio del Monotributo.

El pago de la deuda se debe hacer a través de los medios de pago habilitados por ARCA o con un plan de pagos exclusivo del Monotributo. De tal modo, una vez que se cancela la deuda se podrá hacer la inscripción nuevamente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede disponer la baja por exclusión del Monotributo de un contribuyente si detecta alguna inconsistencia en su situación. Cumplir con el pago del monotributo es fundamental para aquellas personas que están inscriptas al régimen simplificado ya que acumular una deuda puede traer diferentes inconvenientes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en el caso de percibir que un contribuyente presente una deuda acumulada de 10 meses consecutivos, procederá a dar la baja de oficio del Monotributo durante el mes de noviembre.

Cuando ocurre esto no significa que el contribuyente queda excluido por completo, pero sí deberá regularizar la situación para volver a estar dentro del régimen simplificado.

El pago de la deuda se debe hacer a través de los medios de pago habilitados por ARCA o con un plan de pagos exclusivo del Monotributo. De tal modo, una vez que se cancela la deuda se podrá hacer la inscripción nuevamente.

Cuál es el requisito que exige ARCA para los monotributistas en noviembre 2025 La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede disponer la baja por exclusión del Monotributo de un contribuyente si detecta alguna inconsistencia en su situación.