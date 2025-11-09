Desde $50.000: ARCA remata bicicletas exclusivas en noviembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva oportunidad dirigida a los aficionados al ciclismo con la subasta pública de un lote de bicicletas mountain bike. La propuesta incluye cerca de una veintena de unidades disponibles para el público, representando una opción accesible para quienes buscan equipamiento de calidad. Este tipo de remates de bienes secuestrados se consolida como una herramienta efectiva para facilitar la adquisición de productos a precios convenientes dentro de los procesos legales de disposición de mercadería retenida.

El evento se distingue por los precios base fijados para las bicicletas, que comienzan en $50.000, cifra considerablemente menor al valor de mercado. Este aspecto convierte la subasta en una oportunidad atractiva tanto para ciclistas principiantes como para deportistas experimentados que deseen acceder a equipos en buen estado a un costo más accesible. Además, esta iniciativa impulsa una práctica responsable al promover la reutilización de bienes que de otro modo permanecerían sin uso.

Las bicicletas incluidas en el remate provienen de secuestros realizados por la Dirección General de Aduanas (DGA), lo que garantiza su origen legal y transparente . La subasta pública funciona como un mecanismo regulado que permite a los ciudadanos participar en un proceso abierto y justo, asegurando la legitimidad de cada adquisición. De esta manera, ARCA continúa fortaleciendo la confianza del público en las acciones de control y gestión de bienes incautados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) programó la subasta de bicicletas mountain bike para el jueves 20 de noviembre de 2025. El evento se desarrollará completamente en formato digital, a través de la plataforma de subastas online del Banco Ciudad. Este sistema virtual ofrece la posibilidad de participar desde cualquier punto del país, garantizando un proceso accesible y transparente para todos los interesados en los cerca de veinte rodados que fueron secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

El lote disponible incluye una veintena de bicicletas de tipo mountain bike , lo que representa una oportunidad atractiva para ciclistas y entusiastas del deporte. Uno de los mayores incentivos de esta subasta son los precios de base, que comienzan en $50.000, una cifra muy por debajo de los valores habituales del mercado. Esta condición estimula la participación y brinda la posibilidad de acceder a equipos de calidad a costos considerablemente más bajos, fomentando además la reutilización de bienes incautados.

Para poder participar, los interesados deben registrarse con antelación en el sitio web de subastas del Banco Ciudad, creando un usuario y completando el proceso de inscripción requerido. Es necesario realizar un depósito en concepto de caución o garantía, cuyo monto se detalla en las bases del remate. Este requisito debe cumplirse antes de la fecha límite establecida para poder ofertar, y en caso de no resultar adjudicatario, el dinero depositado se devuelve al participante, asegurando la transparencia del procedimiento.

Cómo anotarse a los remates de ARCA

Para participar en los remates organizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto al Banco Ciudad, el primer paso consiste en inscribirse a través de la plataforma digital del banco. Los interesados deben ingresar al sitio web de subastas electrónicas, crear un usuario y completar sus datos personales y de contacto. Es importante realizar este registro con anticipación, ya que el sistema exige cumplir con los requisitos establecidos por la entidad para habilitar la participación en el evento.

El siguiente paso requiere acreditar los requisitos solicitados y efectuar un depósito en concepto de garantía o caución. Este monto, determinado según el valor base del bien, es indispensable para poder ofertar en los lotes deseados. Su función es garantizar la seriedad del proceso, y en caso de no resultar adjudicatario, el dinero se devuelve al oferente. Es esencial completar este trámite antes del plazo límite, ya que las bases de cada remate establecen fechas estrictas que suelen cerrarse algunos días antes del evento.

Una vez finalizada la inscripción y acreditada la caución, el participante queda habilitado para ofertar. Desde el sitio web del Banco Ciudad es posible consultar el catálogo de bienes disponibles, que incluye descripciones, fotografías y precios base de cada lote. El día del remate, las ofertas se realizan de forma electrónica a través de la misma plataforma. Los artículos son adjudicados al mejor postor, quien posteriormente recibe una notificación por correo electrónico con las instrucciones necesarias para concretar el pago y coordinar el retiro de la mercadería adquirida.