Computadoras, cámaras y más: cuál es el remate de ARCA que llama la atención para noviembre 2025

El Banco Ciudad, en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anunció una nueva subasta en línea que promete captar la atención de los consumidores. Este evento ofrece una amplia selección de productos tecnológicos disponibles al público, constituyendo una oportunidad ideal para acceder a equipos y dispositivos a precios competitivos, especialmente en un contexto donde el ahorro ocupa un papel central tanto para hogares como para empresas.

Una de las principales características de esta subasta es la accesibilidad de los precios base con los que inician los productos . Los interesados podrán participar con ofertas desde valores que parten en 15.000 pesos, una cifra que amplía las posibilidades de compra y fomenta la participación. Esta iniciativa busca democratizar el acceso a artículos tecnológicos de calidad, con una oferta variada que se adapta a distintas necesidades y presupuestos.

La subasta en línea es posible gracias a la colaboración entre el Banco Ciudad y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, una alianza que facilita la venta de artículos provenientes de procesos aduaneros o incautaciones . El Banco Ciudad opera como plataforma de gestión y transparencia, garantizando que los participantes cuenten con un entorno seguro, confiable y accesible para adquirir productos tecnológicos en condiciones favorables.

El remate organizado por el Banco Ciudad junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se desarrolla bajo una modalidad completamente virtual. Este formato digital permite que cualquier persona interesada, desde cualquier punto del país, participe en la subasta y realice ofertas por los distintos lotes de productos. La estrategia en línea facilita el acceso y garantiza la transparencia del proceso, ofreciendo una oportunidad para adquirir artículos tecnológicos a precios considerablemente inferiores a los del mercado tradicional.

La propuesta se distingue por su amplia oferta de productos tecnológicos y electrónicos, que va más allá de los pequeños electrodomésticos. Entre los artículos disponibles se incluyen parlantes, equipos de audio, consolas de videojuegos como PlayStation y dispositivos de almacenamiento, entre otros. El atractivo principal de este remate radica en sus precios base accesibles, con valores que comienzan en torno a los 15.000 pesos, lo que incentiva la participación de distintos perfiles de compradores.

arca

El evento se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a través de la plataforma de subastas digitales del Banco Ciudad. Para participar, es necesario registrarse previamente en el sitio web del banco, completando la inscripción antes de la fecha del remate. Además, se solicita una transferencia en concepto de caución, cuyo valor varía según el lote elegido, lo que habilita a los participantes a presentar sus ofertas de forma segura dentro del sistema.

Cómo anotarse a los remates de ARCA

El primer paso para participar en los remates organizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en conjunto con el Banco Ciudad consiste en registrarse en la plataforma digital del banco. Los interesados deben ingresar al sitio web de subastas electrónicas y crear un usuario con sus datos personales y de contacto. Este proceso de inscripción debe completarse con anticipación, ya que el sistema exige cumplir ciertos requisitos establecidos por la entidad para poder participar en cada evento.

ARCA La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. Pexels

Luego del registro, el participante debe cumplir con los requisitos solicitados y realizar el depósito de una garantía o caución. Este monto, que varía según el valor base del lote, es indispensable para ser habilitado a ofertar y funciona como una medida de seguridad para garantizar la seriedad de las propuestas. Si el oferente no resulta adjudicatario, el dinero depositado es devuelto. Es importante concretar este paso dentro del plazo establecido por las bases de cada remate, como ocurre con el correspondiente al martes 11 de noviembre para la subasta de ese mes.

Una vez completados estos pasos, el usuario puede acceder al catálogo digital disponible en el sitio web del Banco Ciudad, donde se detallan los bienes a subastar con sus descripciones, fotografías y precios base. En la fecha fijada para el evento, como el jueves 13 de noviembre, los participantes podrán ingresar a la plataforma y realizar sus ofertas en línea. Los lotes son adjudicados al mejor postor, quien recibe una notificación por correo electrónico con las instrucciones para efectuar el pago y retirar la mercadería adquirida.