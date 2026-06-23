Cuál es la aclaración clave para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo de ANSES Todos los años, la Administración Nacional de la Seguridad Social solicita la presentación de la Libreta AUH para continuar con el beneficio. Por Agregar C5N en









Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

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ANSES recordó que la Libreta AUH debe presentarse desde el mismo año en que se comienza a cobrar la prestación.

La entrega del formulario permite acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

No presentar la Libreta puede impedir el cobro de los montos retenidos y afectar la continuidad del beneficio.

El trámite puede realizarse de manera online mediante Mi ANSES o de forma presencial sin turno. Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron una aclaración importante por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) respecto de uno de los trámites obligatorios vinculados a la prestación. El organismo recordó que la presentación de la Libreta AUH debe realizarse desde el año en que se comienza a percibir el beneficio y no recién en períodos posteriores.

AUH y Tarjeta Alimentar ANSES. Redes Sociales La Libreta es un documento fundamental dentro del sistema de la AUH porque permite acreditar que los niños, niñas y adolescentes cumplen con los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar correspondiente. Además, su presentación anual resulta indispensable para mantener actualizada la información que ANSES requiere sobre cada grupo familiar.

Qué aclaración dio ANSES para quienes reciben la AUH ANSES indicó que la Libreta debe entregarse todos los años y que la obligación comienza desde el primer año en que la familia accede a la Asignación Universal por Hijo. De esta manera, quienes empezaron a cobrar recientemente también tienen que cumplir con este requisito.

La normativa establece que la presentación sirve para validar los datos de salud, educación y vacunación de los menores. En caso de no realizar el trámite, la familia pierde la posibilidad de reclamar el porcentaje retenido de la prestación y podría enfrentar inconvenientes para continuar percibiendo el beneficio.

Asimismo, se recordó que la certificación escolar es obligatoria para los chicos a partir de los 5 años. Para los menores de hasta 4 años inclusive, ese apartado de la Libreta es opcional. Cabe señalar que, a partir de la Resolución 1170/2025, ANSES comenzó a pagar la AUH sin retención durante este año. Sin embargo, los beneficiarios igualmente deberán presentar la Libreta en 2026 para acceder a los fondos retenidos correspondientes a 2025.

Cómo tramitar la Libreta AUH de ANSES La forma más práctica de realizar el trámite es a través del sitio web o la aplicación de Mi ANSES. Para ello, primero se debe generar el formulario desde la plataforma oficial, ya que el sistema no acepta formularios impresos obtenidos por otras vías. Freepik También existe la posibilidad de presentar la Libreta de manera presencial en cualquier oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar turno previo. Otra opción disponible es acercarse a los operativos territoriales que organiza el organismo en distintos puntos del país. La fecha límite para completar la presentación es el 31 de diciembre de cada año, por lo que ANSES recomienda no esperar hasta último momento para evitar demoras o inconvenientes administrativos.