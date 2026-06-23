23 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es la aclaración clave para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo de ANSES

Todos los años, la Administración Nacional de la Seguridad Social solicita la presentación de la Libreta AUH para continuar con el beneficio.

Por
Los beneficiarios de esta asignación

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.


Freepik
  • ANSES recordó que la Libreta AUH debe presentarse desde el mismo año en que se comienza a cobrar la prestación.
  • La entrega del formulario permite acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
  • No presentar la Libreta puede impedir el cobro de los montos retenidos y afectar la continuidad del beneficio.
  • El trámite puede realizarse de manera online mediante Mi ANSES o de forma presencial sin turno.

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron una aclaración importante por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) respecto de uno de los trámites obligatorios vinculados a la prestación. El organismo recordó que la presentación de la Libreta AUH debe realizarse desde el año en que se comienza a percibir el beneficio y no recién en períodos posteriores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización de los topes de ganancias del Sistema Único de Asignaciones Familiares.
Te puede interesar:

Nuevos topes de ingresos para SUAF de ANSES: cuál es el límite para poder cobrar en julio 2026

AUH y Tarjeta Alimentar ANSES.

AUH y Tarjeta Alimentar ANSES.

La Libreta es un documento fundamental dentro del sistema de la AUH porque permite acreditar que los niños, niñas y adolescentes cumplen con los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar correspondiente. Además, su presentación anual resulta indispensable para mantener actualizada la información que ANSES requiere sobre cada grupo familiar.

Qué aclaración dio ANSES para quienes reciben la AUH

ANSES indicó que la Libreta debe entregarse todos los años y que la obligación comienza desde el primer año en que la familia accede a la Asignación Universal por Hijo. De esta manera, quienes empezaron a cobrar recientemente también tienen que cumplir con este requisito.

La normativa establece que la presentación sirve para validar los datos de salud, educación y vacunación de los menores. En caso de no realizar el trámite, la familia pierde la posibilidad de reclamar el porcentaje retenido de la prestación y podría enfrentar inconvenientes para continuar percibiendo el beneficio.

Asimismo, se recordó que la certificación escolar es obligatoria para los chicos a partir de los 5 años. Para los menores de hasta 4 años inclusive, ese apartado de la Libreta es opcional. Cabe señalar que, a partir de la Resolución 1170/2025, ANSES comenzó a pagar la AUH sin retención durante este año. Sin embargo, los beneficiarios igualmente deberán presentar la Libreta en 2026 para acceder a los fondos retenidos correspondientes a 2025.

Cómo tramitar la Libreta AUH de ANSES

La forma más práctica de realizar el trámite es a través del sitio web o la aplicación de Mi ANSES. Para ello, primero se debe generar el formulario desde la plataforma oficial, ya que el sistema no acepta formularios impresos obtenidos por otras vías.

También existe la posibilidad de presentar la Libreta de manera presencial en cualquier oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar turno previo. Otra opción disponible es acercarse a los operativos territoriales que organiza el organismo en distintos puntos del país. La fecha límite para completar la presentación es el 31 de diciembre de cada año, por lo que ANSES recomienda no esperar hasta último momento para evitar demoras o inconvenientes administrativos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de junio

Estos son los descuentos para jubilados de ANSES en supermercados y comercios adheridos.

Así podés ahorrar en las compras del supermercado si sos jubilado de ANSES

Todo lo que tenés que saber sobre las Asignaciones Familiares.

$55.000 extras: de qué se trata el bono especial para las familias de ANSES en junio 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1, este lunes 22 de junio

Pago de las Becas Progresar de ANSES.

Así es el pago de junio 2026 para las Becas Progresar de ANSES

Hasta qué fecha se puede tramitar la Ayuda Escolar.

Hasta cuándo puede tramitarse la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

Rating Cero

La actriz habría protagonizado un fuerte cruce con una joven.

Una famosa actriz argentina "agarró de los pelos" a una mujer por celos: encaró a su pareja en un boliche

Se conocieron detalles de la denuncia de la artista al canal de streaming.

Se supo qué es lo que va a pedir Flor Peña en su denuncia contra Nico Occhiato y Luzu TV

La fuerte discusión entre el conductor y la artista.

"Le dijo de todo": Ángel de Brito dio detalles de la tremenda discusión que tuvieron Nico Occhiato y Flor Peña por la fake news

¿Quién se fue de Gran Hermano?

Mano a mano histórico: quién se fue de Gran Hermano en la gala de eliminación

El actor interpretó a un camarógrafo en la película de Superman de 1978.

Fuerte conmoción: murió un reconocido actor en un incendio en su casa junto a su esposa

¿Qué pasa entre Garabal y Occhiato?

No le gustó: Nico Occhiato enfrentó a Martín Garabal en pleno programa

últimas noticias

La actriz habría protagonizado un fuerte cruce con una joven.

Una famosa actriz argentina "agarró de los pelos" a una mujer por celos: encaró a su pareja en un boliche

Hace 9 minutos
Se conocieron detalles de la denuncia de la artista al canal de streaming.

Se supo qué es lo que va a pedir Flor Peña en su denuncia contra Nico Occhiato y Luzu TV

Hace 17 minutos
play

El Gobierno blinda a Adorni en Diputados: Pagano denunció presiones por la moción de censura

Hace 41 minutos
Vuelos en promoción para ir al Mundial.

Cómo conseguir los vuelos por u$s500 que lanzó Aerolíneas Argentinas para ir a alentar a la Selección

Hace 50 minutos
La fuerte discusión entre el conductor y la artista.

"Le dijo de todo": Ángel de Brito dio detalles de la tremenda discusión que tuvieron Nico Occhiato y Flor Peña por la fake news

Hace 59 minutos