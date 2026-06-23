23 de junio de 2026 Inicio
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Nuevos topes de ingresos para SUAF de ANSES: cuál es el límite para poder cobrar en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizará los topes de acceso al Sistema Único de Asignaciones Familiares, con nuevos montos máximos de remuneraciones que definirán qué grupos familiares pueden continuar percibiendo beneficios y cómo se encuadran dentro del sistema previsional.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización de los topes de ganancias del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización de los topes de ganancias del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

  • Se llevará a cabo una modificación de los parámetros económicos utilizados para el acceso a asignaciones familiares.
  • Existe una revisión periódica de los requisitos administrativos para la percepción de beneficios.
  • La decisión impacta en la continuidad del cobro según la situación laboral declarada.
  • Hay una aplicación de criterios de control sobre la información salarial registrada.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización de los topes de ganancias del Sistema Único de Asignaciones Familiares, una medida que impacta directamente en trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados que perciben el beneficio. ¿Cuál es el límite de remuneraciones para poder cobrarlo en julio 2026?

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.
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El organismo previsional realiza controles periódicos sobre los sueldos declarados para verificar el cumplimiento de los requisitos del programa. Si un integrante del grupo familiar supera el tope individual, o si el total del hogar excede el límite general, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares. El organismo toma en cuenta los haberes brutos de cada integrante, sin descuentos, y recomienda mantener actualizados los datos laborales y salariales para evitar inconvenientes en la liquidación de los beneficios.

El ajuste se enmarca en el esquema de movilidad vigente y contempla una suba del 2,15%, con el objetivo de acompañar la evolución de los salarios y la inflación.

Cuáles son los topes de ingresos para SUAF de ANSES en julio 2026

  • Tope de ingresos individual: $3.034.844 mensuales
  • Tope de ingresos del grupo familiar: $6.069.688 mensuales

Estos valores determinan quiénes pueden continuar cobrando las asignaciones familiares dentro del sistema SUAF y en qué escala de liquidación corresponde cada caso.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de ANSES

El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a distintos grupos dentro del sistema previsional argentino:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Monotributistas.
  • Jubilados y pensionados del SIPA.
  • Titulares de la Prestación por Desempleo.
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas.

El monto que percibe cada familia depende del nivel de ingresos declarado y del rango en el que sea encuadrado por la ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

Qué montos tiene SUAF de ANSES para julio 2026

Con la misma actualización, también se ajustan las principales prestaciones:

  • Asignación por Hijo: $74.033.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: $241.041.
  • Asignación Prenatal: $74.033.
  • Nacimiento: $86.295.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Adopción: $515.930.
  • Asignación por Cónyuge: $17.964.

Estos montos corresponden al primer rango de ingresos y disminuyen progresivamente según la escala establecida por el organismo.

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