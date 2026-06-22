$55.000 extras: de qué se trata el bono especial para las familias de ANSES en junio 2026

- ANSES confirmó un aumento del 2,1% para las asignaciones y prestaciones familiares.
- Los nuevos montos comenzarán a aplicarse desde julio de 2026.
- Un beneficio complementario para familias superará los $55.000 tras la actualización.
- El organismo ya definió el calendario de pagos según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una actualización en los montos de una de las prestaciones más relevantes para familias con hijos en situación de vulnerabilidad. El incremento comenzará a regir en julio de 2026 y alcanzará también a otros beneficios que el organismo liquida de manera mensual.
La suba será del 2,1% y responde al mecanismo de actualización mensual basado en la inflación que informa el INDEC. El ajuste impactará tanto en las asignaciones y prestaciones familiares como en el resto de los haberes que ANSES abona de forma regular.
Se actualizarán los montos que otorga la ANSES.
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Cómo se compone el pago para las familias de ANSES en junio 2026
Al aplicarse el nuevo incremento, los montos que recibirán las familias serán de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Monto total (100%): $148.049,00
- Retención mensual (20%): $29.609,80
- Cobro neto en mano (80%): $118.439,20
AUH por Discapacidad
- Monto total (100%): $482.062,00
- Retención mensual (20%): $96.412,40
- Cobro neto en mano (80%): $385.649,60
Asignación por Embarazo (AUE)
- Monto total (100%): $148.049,00
- Retención mensual (20%): $29.609,80
- Cobro neto en mano (80%): $118.439,20
Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I)
- Monto total (100%): $148.049,00
- Retención mensual (20%): No aplica
- Cobro neto en mano (80%): $148.049,00
El 20% retenido se paga en un único desembolso tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los siguientes requisitos: Controles médicos, vacunación y escolaridad regular.
A qué se debe el bono extra de $55.000 para familias de ANSES en junio 2026
Además de la AUH, muchas familias continuarán percibiendo de forma automática dos beneficios complementarios:
Complemento Leche que alcanzó los $ 55.841 con el nuevo ajuste (solo para niños en edad de lactancia)
Tarjeta Alimentar, que se divide en tres categorías según la cantidad de hijos en el hogar:
- $72.250: Familias con un hijo.
- $113.299: Familias con dos hijos.
- $149.425: Hogares con tres hijos o más.
El bono de $55.000 corresponde al Complemento Leche.
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Cuándo cobran las familias de ANSES en julio 2026
El calendario de pagos de julio se organizará según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
- DNI terminados en 1: lunes 13 de julio.
- DNI terminados en 2: martes 14 de julio.
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de julio.
- DNI terminados en 4: jueves 16 de julio.
- DNI terminados en 5: viernes 17 de julio.
- DNI terminados en 6: lunes 20 de julio.
- DNI terminados en 7: martes 21 de julio.
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de julio.
- DNI terminados en 9: jueves 23 de julio.