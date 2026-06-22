$55.000 extras: de qué se trata el bono especial para las familias de ANSES en junio 2026

Este complemento está destinado a un sector determinado de beneficiarios de ANSES y su monto se actualiza mensualmente.

Todo lo que tenés que saber sobre las Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una actualización en los montos de una de las prestaciones más relevantes para familias con hijos en situación de vulnerabilidad. El incremento comenzará a regir en julio de 2026 y alcanzará también a otros beneficios que el organismo liquida de manera mensual.

Así podés ahorrar en las compras del supermercado si sos jubilado de ANSES

La suba será del 2,1% y responde al mecanismo de actualización mensual basado en la inflación que informa el INDEC. El ajuste impactará tanto en las asignaciones y prestaciones familiares como en el resto de los haberes que ANSES abona de forma regular.

Al aplicarse el nuevo incremento, los montos que recibirán las familias serán de la siguiente manera:

Se actualizarán los montos que otorga la ANSES.

El 20% retenido se paga en un único desembolso tras la presentación de la Libreta AUH , que acredita el cumplimiento de los siguientes requisitos: Controles médicos, vacunación y escolaridad regular.

Además de la AUH, muchas familias continuarán percibiendo de forma automática dos beneficios complementarios:

Complemento Leche que alcanzó los $ 55.841 con el nuevo ajuste (solo para niños en edad de lactancia)

Tarjeta Alimentar, que se divide en tres categorías según la cantidad de hijos en el hogar:

$72.250: Familias con un hijo.

$113.299: Familias con dos hijos.

$149.425: Hogares con tres hijos o más.

El bono de $55.000 corresponde al Complemento Leche. Freepik

Cuándo cobran las familias de ANSES en julio 2026

El calendario de pagos de julio se organizará según la terminación del DNI: