22 de junio de 2026 Inicio
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Así podés ahorrar en las compras del supermercado si sos jubilado de ANSES

Estos son los descuentos de comercios adheridos para empatar la inflación y poder hacerle frente a los gastos básicos.

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Estos son los descuentos para jubilados de ANSES en supermercados y comercios adheridos.

Estos son los descuentos para jubilados de ANSES en supermercados y comercios adheridos.

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  • Los jubilados y pensionados de ANSES pueden combinar beneficios oficiales, promociones de supermercados y reintegros bancarios.
  • Algunas cadenas ofrecen descuentos que alcanzan hasta el 25% del valor total de la compra en días determinados.
  • El programa Beneficios de ANSES cuenta con más de 7.000 comercios adheridos en todo el país.
  • Los ahorros dependen del medio de pago utilizado, el comercio elegido y la jornada en la que se realice la compra.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES cuentan durante junio de 2026 con distintas alternativas para reducir el gasto en alimentos y productos de primera necesidad. A través de un esquema que combina beneficios oficiales, promociones de supermercados y reintegros bancarios, es posible acceder a descuentos que ayudan a aliviar el presupuesto mensual.

Todo lo que tenés que saber sobre las Asignaciones Familiares.
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El beneficio forma parte de los programas impulsados por el Ministerio de Capital Humano mediante ANSES, una iniciativa que alcanza a miles de comercios distribuidos en todo el país. La propuesta permite que los beneficiarios accedan a rebajas en supermercados, farmacias, locales de indumentaria y otros rubros adheridos.

Además de los descuentos oficiales, las principales cadenas de supermercados mantienen vigentes promociones exclusivas para determinados días de la semana. En muchos casos, estos beneficios pueden complementarse con reintegros otorgados por bancos o billeteras virtuales, lo que incrementa el ahorro final de cada compra.

Cuál es el ahorro para los jubilados de ANSES en junio 2026

Durante junio, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos en una red que supera los 7.000 comercios adheridos y reúne cerca de 13.000 puntos de venta en todo el territorio nacional. A su vez, cadenas como Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más ofrecen promociones especiales que, según la jornada y las condiciones vigentes, pueden alcanzar un descuento de hasta el 25% sobre el valor de la compra.

El porcentaje de ahorro efectivo depende de distintos factores, entre ellos el día elegido para comprar, el medio de pago utilizado y los topes de reintegro establecidos por cada promoción. Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar previamente las condiciones de cada beneficio para aprovechar al máximo las rebajas disponibles.

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