Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir" A 15 años de su salida de la casa más famosa del país, señaló que el reality "está todo armado y te dicen lo que tenés que hacer".







El exjugador Martín Pepa apareció en una entrevista de un programa de streaming y habló sobre Gran Hermano. Pepa es recordado por la anécdota de comprar 15 kg de lechuga cuando estuvo en la casa más famosa del país. Los dichos de Pepa escalaron rápidamente en las redes sociales luego de que la ex participante Juli Poggio diera a entender que los jugadores fueron convocados para participar. Terminó la primera semana de reality y Gabriel Lucero fue el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Gran Hermano volvió a quedar bajo la lupa tras las explosivas declaraciones de Martín Pepa, uno de los participantes más recordados de la historia del reality. El exhermanito, famoso por la icónica anécdota de los "15 kilos de lechuga", rompió el silencio tras el debut de la Generación Dorada y lanzó fuertes declaraciones que ponen en duda la veracidad de la competencia.

"Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir: está todo armado", disparó Pepa en una entrevista que rápidamente se volvió viral. Según el exconcursante, los hilos de la producción mueven mucho más de lo que el público ve a través de las cámaras. Sus palabras se suman a la ola de críticas que ya recibió esta nueva edición, donde los rumores de "acomodo" y la selección "a dedo" de ciertos perfiles fueron replicados cientos de veces en X y otras redes.

Gran Hermano Generación Dorada “Tiemblo con lo que voy a decir, pero ya no tengo contrato, no tengo nada”, empezó y luego fue contundente: “No existe el casting de Gran Hermano. Yo nunca hice casting, a mí me llamaron porque me vieron andar, andá a saber en dónde. No existe y está todo armado”, sentenció.

Además, el exjugador dio a entender que los roles dentro de la casa están preestablecidos para generar contenido específico, poniendo en cuestionamiento la dinámica “espontánea” del formato. “Vos entrás al confesionario y además de lo que se ve, hay alguien más que te dice lo que tenés que hacer. Y no solo eso, vos tenés una llamada con tu familia una vez por semana”, dijo.

Si bien fue dicho en un tono sarcástico, las declaraciones de Pepa resonaron en la audiencia tras el comentario de la exparticipante Juli Poggio, quien aseguró que los jugadores de la nueva edición, en la que participa su hermana Lola, fueron llamados por la producción para estar ahí. Tras la repercusión de sus palabras, desde su cuenta de X el exparticipante aclaró que en realidad usó un tono irónico, refiriéndose a que lo que ocurre en el programa es todo lo contrario.

Quién fue el primer eliminado de Gran Hermano 2026 ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO En medio de este clima de sospechas y denuncias de fraude, la competencia siguió su curso oficial. El pasado lunes 2 de marzo, se llevó a cabo la primera gala de eliminación de la temporada Generación Dorada, marcada por una tensión sin precedentes. El público decidió con su voto que Gabriel Lucero se convirtiera en el primer eliminado de Gran Hermano 2026. El reconocido caricaturista y creador de "Gente Rota" abandonó la casa más famosa del país tras perder un ajustado mano a mano contra Yanina Zilli. Lucero se fue de la competencia con el 54,8% de los votos negativos, dejando atrás a otros nominados que lograron salvarse en la gala, como Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.