Como podés apelar si ARCA te recategorizó de oficio en el monotributo

El organismo recaudador puso en marcha recategorizaciones automáticas luego de identificar diferencias entre los movimientos electrónicos registrados y la facturación informada por los contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero inició recategorizaciones de oficio a monotributistas tras cruzar datos 2024–2025 con billeteras virtuales mediante el sistema MOREO.
  • Si las acreditaciones o gastos superan el tope de la categoría declarada, el sistema presume ingresos no informados y ajusta automáticamente la escala, notificando en el Domicilio Fiscal Electrónico.
  • Los contribuyentes tienen 15 días hábiles para apelar online en “Presentaciones Digitales”, adjuntando pruebas que justifiquen los movimientos observados.
  • Mientras se analiza el descargo, la nueva categoría queda suspendida y, si el reclamo prospera, se restituye la anterior sin penalidades.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un proceso de recategorización de oficio para monotributistas tras cruzar datos con movimientos registrados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. A partir de este control, miles de contribuyentes comenzaron a recibir notificaciones en el Domicilio Fiscal Electrónico con ajustes automáticos en su categoría y, en los casos más extremos, advertencias de exclusión del régimen simplificado por superar los topes legales.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA tras la recategorización en febrero 2026

El procedimiento se apoya en el sistema informático MOREO (Monotributo - Recategorización de Oficio), que centraliza la información financiera proveniente de cuentas y aplicaciones de pago. La herramienta compara de forma automática los fondos acreditados con la facturación declarada y, si detecta diferencias significativas, presume ingresos no informados y modifica la situación fiscal.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Con esta modalidad, el organismo refuerza la fiscalización a partir de la trazabilidad de los fondos digitales y automatiza los ajustes para que cada contribuyente tribute según su nivel real de actividad. Quienes reciban una notificación deberán revisar su documentación, ya que el sistema considera que los ingresos detectados en plataformas electrónicas corresponden a operaciones alcanzadas por el impuesto.

De qué forma podés apelar si ARCA te recategorizó en el monotributo

Si recibiste una notificación en tu Domicilio Fiscal Electrónico informando que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) te recategorizó de oficio, contás con 15 días hábiles para apelar. El trámite es online, a través de la web oficial, ingresando con clave fiscal al servicio “Presentaciones Digitales”. Allí deberás elegir la opción “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término” —o “Recurso fuera de término” si el plazo ya venció— y fundamentar por qué la decisión del sistema no refleja tu situación real.

Para respaldar el reclamo es clave adjuntar documentación que justifique los movimientos observados en tus cuentas o billeteras virtuales. Pueden ser extractos bancarios, resúmenes o comprobantes que acrediten que los fondos no corresponden a ventas, sino a transferencias entre cuentas propias, préstamos, reintegros o regalos. Una vez presentada la apelación, la aplicación de la nueva categoría queda suspendida hasta que el organismo evalúe el caso; si el descargo prospera, se restituye la categoría anterior sin penalidades.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Por qué razón ARCA puede recategorizarte en el monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede recategorizarte de oficio cuando, a través del sistema MOREO, detecta que tus movimientos bancarios o consumos con tarjeta no coinciden con los ingresos que declaraste en tu categoría vigente. El mecanismo se activa automáticamente mediante cruces de datos con billeteras virtuales y entidades financieras.

Si el total de acreditaciones o gastos anuales supera el tope de facturación permitido para tu escala, el organismo presume la existencia de ingresos no informados y ajusta tu situación fiscal a una categoría superior. La decisión se comunica de manera inmediata a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

