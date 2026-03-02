2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

ARCA subrayó que los parámetros de recategorización deben basarse exclusivamente en los ingresos brutos provenientes de la actividad declarada.

Por
Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

  • ARCA ratificó que la recategorización es un trámite semestral obligatorio que debe reflejar la facturación real del periodo.

  • El organismo aclaró que los movimientos de dinero personales (como regalos o transferencias propias) están excluidos del cálculo para subir de categoría.

  • El foco de control está en la diferencia entre los cobros electrónicos recibidos y el monto total de las facturas emitidas por el contribuyente.

  • En caso de inconsistencias, el usuario contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas y justificar los ingresos antes de que se aplique una sanción o cambio de oficio.

En un contexto de digitalización acelerada de la economía, el uso de billeteras virtuales y transferencias bancarias se ha vuelto una práctica cotidiana para millones de argentinos. Ante el inicio del calendario fiscal de marzo 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha emitido una aclaración fundamental para definir qué ingresos cuentan realmente a la hora de evaluar la permanencia en el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.
Te puede interesar:

Como podés apelar si ARCA te recategorizó de oficio en el monotributo

El organismo recaudador ha decidido trazar una línea clara para distinguir la actividad comercial legítima de los movimientos financieros de carácter personal, buscando evitar que los contribuyentes sean penalizados por operaciones que no representan una venta o una prestación de servicios. La distinción entre facturación real y flujo de fondos es el eje central de esta nueva directiva.

Cómo fue la aclaración de ARCA respecto a la recategorización de monotributistas

arca
Qué contribuyentes de ARCA no pueden utilizar transferencias ni tarjetas de crédito.

Qué contribuyentes de ARCA no pueden utilizar transferencias ni tarjetas de crédito.

Desde la Oficina de Respuesta Oficial, las autoridades confirmaron que ARCA mantiene plenamente vigente el proceso de recategorización semestral del monotributo. Se trata de un procedimiento estandarizado en el cual los contribuyentes deben ajustar su categoría de forma voluntaria basándose en su facturación real. En caso de que el usuario no realice este trámite, el organismo tiene la facultad de ejecutar una recategorización "de oficio", utilizando para ello únicamente la información fiscal que tiene disponible en sus registros.

Una de las aclaraciones más relevantes del Gobierno es que ARCA no considera las transferencias de carácter personal, como préstamos entre amigos, regalos, propinas o movimientos de fondos entre cuentas del mismo titular, como base para modificar la categoría de un monotributista. El enfoque del ente recaudador está puesto exclusivamente en los cobros por actividad comercial y no en el simple flujo de dinero.

Si el sistema detecta que los ingresos por medios electrónicos superan lo facturado, el organismo enviará una notificación formal otorgando un plazo de 15 días para que el contribuyente pueda justificar el origen de esos fondos. Solo ante la falta de un descargo válido o una justificación sólida, la agencia procederá a realizar el cambio de categoría.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuál es la acción que tiene ARCA para recategorizar.

ARCA realiza recategorizaciones de oficio si encuentra inconsistencias: qué debes saber si sos monotributista

ARCA envió notificaciones a miles de monotributistas.

ARCA notifica a monotributistas: qué debés saber sobre las billeteras virtuales

El Gobierno realizó una aclarción sobre el monotributo y las billeteras virtuales. 

Recategorización del monotributo: niegan que ARCA vaya a tener en cuenta transferencias a billeteras virtuales

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

ARCA: qué movimientos en las billeteras virtuales te pueden excluir del monotributo 2026

ARCA implementó nuevos controles con los monotributistas. 

Alarma entre monotributistas por las recategorizaciones de oficio: ARCA tendrá en cuenta ingresos en billeteras virtuales

A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al sujeto de forma integral.

ARCA excluye de oficio a monotributistas que depositan en billeteras virtuales: a qué se debe

Rating Cero

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

El tráiler anticipa una historia donde la verdad no es inmediata y donde cada personaje parece tener su propia versión de los hechos.
play

Esta es la película de la India que sorprende a todos en Netflix, está entre lo más visto y habla de falsas denuncias: cómo se llama

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 

¿Cuánto midió en rating de la cadena nacional de Milei?

Allegra Cubero cumplió 15 años y lo celebró con amigos y familia. 

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

últimas noticias

La chica que se hizo viral tras compartir su experiencia en nuestro país

Una española reveló que en Argentina las cosas toman relevancia al compartirlas y se volvió viral: a qué se refería

Hace 8 minutos
Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

Hace 21 minutos
Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Hace 26 minutos
Liberaron a Nahuel Gallo en Venezuela. 

La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela

Hace 38 minutos
Expectativa por los precios de los 0 km.

¿Bajan los autos? Cómo quedan los precios tras la eliminación de los impuestos internos

Hace 43 minutos