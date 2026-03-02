ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo ARCA subrayó que los parámetros de recategorización deben basarse exclusivamente en los ingresos brutos provenientes de la actividad declarada. Por + Seguir en







Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

ARCA ratificó que la recategorización es un trámite semestral obligatorio que debe reflejar la facturación real del periodo.

El organismo aclaró que los movimientos de dinero personales (como regalos o transferencias propias) están excluidos del cálculo para subir de categoría.

El foco de control está en la diferencia entre los cobros electrónicos recibidos y el monto total de las facturas emitidas por el contribuyente.

En caso de inconsistencias, el usuario contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas y justificar los ingresos antes de que se aplique una sanción o cambio de oficio. En un contexto de digitalización acelerada de la economía, el uso de billeteras virtuales y transferencias bancarias se ha vuelto una práctica cotidiana para millones de argentinos. Ante el inicio del calendario fiscal de marzo 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha emitido una aclaración fundamental para definir qué ingresos cuentan realmente a la hora de evaluar la permanencia en el régimen simplificado.

El organismo recaudador ha decidido trazar una línea clara para distinguir la actividad comercial legítima de los movimientos financieros de carácter personal, buscando evitar que los contribuyentes sean penalizados por operaciones que no representan una venta o una prestación de servicios. La distinción entre facturación real y flujo de fondos es el eje central de esta nueva directiva.

Cómo fue la aclaración de ARCA respecto a la recategorización de monotributistas arca Qué contribuyentes de ARCA no pueden utilizar transferencias ni tarjetas de crédito. Desde la Oficina de Respuesta Oficial, las autoridades confirmaron que ARCA mantiene plenamente vigente el proceso de recategorización semestral del monotributo. Se trata de un procedimiento estandarizado en el cual los contribuyentes deben ajustar su categoría de forma voluntaria basándose en su facturación real. En caso de que el usuario no realice este trámite, el organismo tiene la facultad de ejecutar una recategorización "de oficio", utilizando para ello únicamente la información fiscal que tiene disponible en sus registros.

Una de las aclaraciones más relevantes del Gobierno es que ARCA no considera las transferencias de carácter personal, como préstamos entre amigos, regalos, propinas o movimientos de fondos entre cuentas del mismo titular, como base para modificar la categoría de un monotributista. El enfoque del ente recaudador está puesto exclusivamente en los cobros por actividad comercial y no en el simple flujo de dinero.