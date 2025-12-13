13 de diciembre de 2025 Inicio
Cuándo será la recategorización para el monotributo de ARCA en 2026

El proceso de recategorización se realiza dos veces al año y ARCA ya confirmó las próximas fechas.

Conoce cuando podes hacer la recategorizacion del monotributo de ARCA.

Conoce cuando podes hacer la recategorizacion del monotributo de ARCA.

  • ARCA publicó el calendario de recategorización del monotributo 2026, obligatorio para todos los contribuyentes.
  • La recategorización se basa en ingresos, superficie, energía y alquileres de los últimos 12 meses.
  • Se hará en dos períodos: enero-febrero y agosto de 2026.
  • Las categorías actualizadas a diciembre 2025 fijan los límites de facturación para el proceso.

La Administración de Recursos y Contribuciones Argentinas (ARCA) hizo público el calendario oficial para el proceso de recategorización del monotributo correspondiente al año 2026. Este procedimiento es obligatorio y resulta esencial para todos los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado, ya que constituye la vía formal mediante la cual deben actualizar su categoría fiscal para reflejar con precisión su situación económica y operativa actual, evitando sanciones o deudas con el organismo recaudador.

Este proceso de recategorización se sustenta en la evaluación de los parámetros acumulados durante los últimos 12 meses de actividad del contribuyente. Entre los factores determinantes se incluyen, principalmente, los ingresos brutos facturados, así como la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y, en ciertos casos, el monto de los alquileres devengados. La correcta interpretación de estos indicadores resulta vital para que el monotributista se ubique en la categoría que le corresponde y garantice el pago adecuado de sus obligaciones fiscales y previsionales.

La definición de este calendario por parte de ARCA subraya la relevancia de la planificación fiscal y la gestión administrativa responsable. El proceso no se limita a un simple trámite, sino que asegura la transparencia y la equidad del régimen simplificado, advirtiendo que quienes no cumplan con la recategorización, o la realicen de manera errónea, pueden ser excluidos de oficio del sistema o enfrentar ajustes que deriven en multas o intereses. Por ello, resulta indispensable que los monotributistas consulten las fechas oficiales y reúnan la documentación pertinente para cumplir con el procedimiento en los plazos establecidos.

En qué momento del 2026 se podrá hacer la recategorización del monotributo de ARCA

El procedimiento de recategorización del monotributo, gestionado por la Administración de Recursos y Contribuciones Argentinas (ARCA), se realizará en dos momentos fijos a lo largo del año 2026, siguiendo su esquema semestral habitual. La primera convocatoria se desarrollará entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026; en ese período, el contribuyente debe evaluar los ingresos y parámetros de actividad acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025. La segunda convocatoria tendrá lugar durante el mes de agosto de 2026, momento en el que se analizarán los datos acumulados hasta el 30 de junio del mismo año, y ambos períodos serán obligatorios para quienes superen o queden por debajo de los topes de su categoría actual.

Cómo hacer la recategorización del monotributo de ARCA

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025

Las escalas fueron actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor y permiten definir la ubicación de cada contribuyente dentro del Régimen Simplificado. Estos montos establecen los límites de facturación anual que se utilizarán como referencia para determinar la categoría correspondiente durante la recategorización de 2026.

contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

Los topes de facturación anual quedan establecidos del siguiente modo:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Estos valores funcionan como referencia para definir la categoría que corresponde a cada contribuyente durante el proceso de recategorización del año 2026.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en diciembre 2025

Las cuotas incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social. Los montos vigentes son:

  • A: $37.085,74
  • B: $42.216,41
  • C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
  • D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
  • E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
  • F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
  • G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
  • H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
  • I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
  • J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
  • K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
