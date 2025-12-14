14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los nuevos límites de facturación que tendrá ARCA a partir de enero 2026

Se confirmó cómo quedará el Monotributo para el primer mes del 2026 y cuándo hay que hacer la recategorización.

Por
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.


ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron los topes de facturación y los montos correspondientes al pago mensual de la cuota del Monotributo para el último mes del año antes de la recategorización.
  • ARCA definió cómo será la primera parte del cronograma de recategorización para el año 2026. Este proceso es obligatorio para todas aquellas personas inscriptas en el Monotributo.
  • Para el último mes de diciembre del 2025, los contribuyentes que están inscriptos al Monotributo deberán pagar los siguientes montos según la actividad que realicen y en qué categoría se encuentran registrados dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
  • En la última actualización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los topes de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron los topes de facturación y los montos correspondientes al pago mensual de la cuota del Monotributo para el último mes del año antes de la recategorización que deberá hacerse en el mes de febrero.

Conoce cuando podes hacer la recategorizacion del monotributo de ARCA.
Te puede interesar:

Cuándo será la recategorización para el monotributo de ARCA en 2026

ARCA definió cómo será la primera parte del cronograma de recategorización para el año 2026. Este proceso es obligatorio para todas aquellas personas inscriptas en el Monotributo que superen los topes de facturación anual de la categoría en la que se encuentran adheridos.

Cómo serán los límites de facturación del monotributo de ARCA en enero 2026

Para el último mes de diciembre del 2025, los contribuyentes que están inscriptos al Monotributo deberán pagar los siguientes montos según la actividad que realicen y en qué categoría se encuentran registrados dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

  • A: $37.085,74
  • B: $42.216,41
  • C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
  • D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
  • E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
  • F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
  • G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
  • H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
  • I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
  • J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
  • K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
ARCA Monotributo
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025

En la última actualización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los topes de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo.

Las mismas se mantendrán durante todo el mes de diciembre de 2025 y hasta enero de 2026 ya que en febrero se debe realizar la recategorización con los nuevos montos que se establecerán por el organismo.

De tal modo, los topes de facturación actuales se encuentran fijados en la siguiente escala:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Cuándo se podrá hacer la recategorización del monotributo de ARCA en 2026

En este sentido, el procedimiento de recategorización es esencial para quienes deben actualizar su categoría según los ingresos y parámetros acumulados en los últimos 12 meses.

De tal modo, la recategorización del Monotributo deberá hacerse en los siguientes períodos del 2026:

  • Primera convocatoria: entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026
  • Segunda convocatoria: luego de mitad de año, en el mes de agosto
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025.

Cuál es la fecha límite para pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025

La ARCA difundió los montos actualizados del Monotributo que estarán vigentes en diciembre de 2025, junto con los nuevos límites de facturación. Además, detalló cómo ponerse al día con las cuotas vencidas, un trámite fundamental.

Cómo podés pagar cuotas pendientes del monotributo de ARCA en diciembre 2025

ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Así podés acceder a una bonificación del 100% en el pago del monotributo de ARCA en diciembre 2025

El dólar oficial cerró la semana con $5 de alza.

El dólar se estabiliza de cara a las Fiestas y al 2026

Inversiones para generar mas ingresos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Rating Cero

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer.

Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella

La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.
play

"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto

últimas noticias

El dólar oficial cerró la semana con $5 de alza.

El dólar se estabiliza de cara a las Fiestas y al 2026

Hace 6 minutos
Francesca Albanese es la Relatora Especial de Naciones Unidos sobre los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. En la actualidad, es una de las máximas figuras en la defensa de los Derechos Humanos. 

La Relatora de la ONU sobre Palestina criticó el alineamiento de Javier Milei con EEUU e Israel

Hace 12 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

Hace 15 minutos
Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias

Hace 21 minutos
Inversiones para generar mas ingresos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 23 minutos