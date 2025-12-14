Cuáles son los nuevos límites de facturación que tendrá ARCA a partir de enero 2026 Se confirmó cómo quedará el Monotributo para el primer mes del 2026 y cuándo hay que hacer la recategorización. Por + Seguir en







Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron los topes de facturación y los montos correspondientes al pago mensual de la cuota del Monotributo para el último mes del año antes de la recategorización.

ARCA definió cómo será la primera parte del cronograma de recategorización para el año 2026. Este proceso es obligatorio para todas aquellas personas inscriptas en el Monotributo.

Para el último mes de diciembre del 2025, los contribuyentes que están inscriptos al Monotributo deberán pagar los siguientes montos según la actividad que realicen y en qué categoría se encuentran registrados dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

En la última actualización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los topes de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron los topes de facturación y los montos correspondientes al pago mensual de la cuota del Monotributo para el último mes del año antes de la recategorización que deberá hacerse en el mes de febrero.

ARCA definió cómo será la primera parte del cronograma de recategorización para el año 2026. Este proceso es obligatorio para todas aquellas personas inscriptas en el Monotributo que superen los topes de facturación anual de la categoría en la que se encuentran adheridos.

Cómo serán los límites de facturación del monotributo de ARCA en enero 2026 Para el último mes de diciembre del 2025, los contribuyentes que están inscriptos al Monotributo deberán pagar los siguientes montos según la actividad que realicen y en qué categoría se encuentran registrados dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

A: $37.085,74

B: $42.216,41

C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio) ARCA Monotributo Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales. ARCA Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025 En la última actualización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los topes de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo.

Las mismas se mantendrán durante todo el mes de diciembre de 2025 y hasta enero de 2026 ya que en febrero se debe realizar la recategorización con los nuevos montos que se establecerán por el organismo.