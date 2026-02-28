28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

ARCA realiza recategorizaciones de oficio si encuentra inconsistencias: qué debes saber si sos monotributista

El organismo compara información de fintech correspondiente a 2024 y 2025 y actualiza las escalas de acuerdo con los ingresos registrados, otorgando un plazo de 15 días para presentar una apelación.

Por
Cuál es la acción que tiene ARCA para recategorizar.

Cuál es la acción que tiene ARCA para recategorizar.


Redes Sociales
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede recategorizar de oficio cuando detecta que los ingresos acreditados superan el tope anual declarado en el Monotributo.
  • El sistema cruza consumos, compras y movimientos bancarios o de billeteras virtuales, y ajusta automáticamente la categoría si hay inconsistencias.
  • El control se centra en cobros comerciales mediante terminales digitales y no en transferencias personales menores a $50 millones, según la Ley de Inocencia Fiscal.
  • La decisión se notifica en el Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente cuenta con 15 días hábiles para presentar un descargo.

La medida se activa automáticamente cuando el organismo detecta que los ingresos acreditados en las cuentas superan el tope declarado en la categoría actual del contribuyente. Si la facturación real no coincide con lo informado, el sistema lo recategoriza de inmediato en una escala superior.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
Te puede interesar:

Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA tras la recategorización en febrero 2026

Desde ARCA explicaron que el mecanismo se dispara cuando los consumos, compras o acreditaciones bancarias exceden el límite anual permitido para la categoría vigente. El objetivo es que la carga tributaria refleje el nivel real de actividad económica, utilizando la trazabilidad de los pagos digitales como herramienta de control.

monotributo

Aclararon además que la medida no apunta a transferencias personales —que, bajo la Ley de Inocencia Fiscal, no se controlan si son menores a $50 millones— sino a los cobros realizados a través de terminales de pago digital. Es decir, el foco está en la actividad comercial y en los ingresos por ventas o servicios, no en movimientos privados de dinero.

Por qué razón ARCA puede recategorizarte en el monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede recategorizarte de oficio cuando detecta diferencias entre los ingresos que declaraste y los que realmente registran tus movimientos financieros. A través de cruces sistémicos, analiza datos de billeteras virtuales y cuentas bancarias de 2024 y 2025. Si las acreditaciones, consumos o gastos superan el tope anual permitido para tu categoría, el sistema interpreta que tu nivel de actividad es mayor al informado y ajusta la escala automáticamente.

Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

El foco está puesto especialmente en los cobros realizados mediante terminales digitales. Aunque la Ley de Inocencia Fiscal excluye del control exhaustivo a las transferencias personales menores a $50 millones, el organismo distingue esos movimientos de los ingresos comerciales. Cuando detecta fondos provenientes de ventas o servicios no facturados, se activa la alerta de recategorización.

La decisión se notifica en el Domicilio Fiscal Electrónico y, desde ese momento, el contribuyente dispone de 15 días hábiles para revisar los fundamentos y, si corresponde, apelar a través del sistema de Presentaciones Digitales. Con los controles vigentes, los registros digitales se convirtieron en una herramienta clave y automática para fiscalizar el régimen simplificado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La simple manera para pagar el monotributo si se te venció

Cómo hacer para pagar el monotributo de ARCA si se te venció la cuota de febrero 2026

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

Qué debés saber para no perder el monotributo ni la obra social en ARCA en 2026

ARCA envió notificaciones a miles de monotributistas.

ARCA notifica a monotributistas: qué debés saber sobre las billeteras virtuales

El Gobierno realizó una aclarción sobre el monotributo y las billeteras virtuales. 

Recategorización del monotributo: niegan que ARCA vaya a tener en cuenta transferencias a billeteras virtuales

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

ARCA: qué movimientos en las billeteras virtuales te pueden excluir del monotributo 2026

ARCA implementó nuevos controles con los monotributistas. 

Alarma entre monotributistas por las recategorizaciones de oficio: ARCA tendrá en cuenta ingresos en billeteras virtuales

Rating Cero

Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

El conductor aseguró que logró bajar alrededor de 20 kilos con cambios en su alimentación.

Migue Granados reveló el secreto para su impresionante transformación física: bajó mucho de peso

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

últimas noticias

play

Arrancó la Cruzada Solidaria en C5N: se juntan útiles escolares para ayudar a chicos de todo el país

Hace 11 minutos
Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

Hace 15 minutos
El presidente Javier Milei brindará un discurso en el Congreso.

Cómo ver en vivo la apertura de sesiones de Milei en el Congreso

Hace 19 minutos
El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.

La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

Hace 37 minutos
play

Impresionante choque y vuelco en la General Paz: un herido tras el impacto de dos autos

Hace 47 minutos