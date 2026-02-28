ARCA realiza recategorizaciones de oficio si encuentra inconsistencias: qué debes saber si sos monotributista El organismo compara información de fintech correspondiente a 2024 y 2025 y actualiza las escalas de acuerdo con los ingresos registrados, otorgando un plazo de 15 días para presentar una apelación. Por + Seguir en







Cuál es la acción que tiene ARCA para recategorizar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede recategorizar de oficio cuando detecta que los ingresos acreditados superan el tope anual declarado en el Monotributo.

El sistema cruza consumos, compras y movimientos bancarios o de billeteras virtuales, y ajusta automáticamente la categoría si hay inconsistencias.

El control se centra en cobros comerciales mediante terminales digitales y no en transferencias personales menores a $50 millones, según la Ley de Inocencia Fiscal.

La decisión se notifica en el Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente cuenta con 15 días hábiles para presentar un descargo. La medida se activa automáticamente cuando el organismo detecta que los ingresos acreditados en las cuentas superan el tope declarado en la categoría actual del contribuyente. Si la facturación real no coincide con lo informado, el sistema lo recategoriza de inmediato en una escala superior.

Desde ARCA explicaron que el mecanismo se dispara cuando los consumos, compras o acreditaciones bancarias exceden el límite anual permitido para la categoría vigente. El objetivo es que la carga tributaria refleje el nivel real de actividad económica, utilizando la trazabilidad de los pagos digitales como herramienta de control.

monotributo Aclararon además que la medida no apunta a transferencias personales —que, bajo la Ley de Inocencia Fiscal, no se controlan si son menores a $50 millones— sino a los cobros realizados a través de terminales de pago digital. Es decir, el foco está en la actividad comercial y en los ingresos por ventas o servicios, no en movimientos privados de dinero.

Por qué razón ARCA puede recategorizarte en el monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede recategorizarte de oficio cuando detecta diferencias entre los ingresos que declaraste y los que realmente registran tus movimientos financieros. A través de cruces sistémicos, analiza datos de billeteras virtuales y cuentas bancarias de 2024 y 2025. Si las acreditaciones, consumos o gastos superan el tope anual permitido para tu categoría, el sistema interpreta que tu nivel de actividad es mayor al informado y ajusta la escala automáticamente.

Monotributo Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina. ARCA El foco está puesto especialmente en los cobros realizados mediante terminales digitales. Aunque la Ley de Inocencia Fiscal excluye del control exhaustivo a las transferencias personales menores a $50 millones, el organismo distingue esos movimientos de los ingresos comerciales. Cuando detecta fondos provenientes de ventas o servicios no facturados, se activa la alerta de recategorización.