Quiénes son los cuatro jóvenes acusados de violar a una joven en Río de Janeiro

Un adolescente de 17 años engañó a su exnovia, la citó en su casa y llamó a cuatro amigos para que la abusaran. Dos de los sospechosos se entregaron a la Justicia, mientras que otros dos permanecen prófugos. Según la ONG, Ficar de Bem, en Brasil ocurre un estupro cada seis minutos.

Un adolescente de 17 años engañó a su exnovia, la citó en su casa y llamó a cuatro amigos para que la violaran en grupo. El caso conmocionó Copacabana, Brasil, a partir de recibir la denuncia de la víctima, se estableció un gran operativo, dos de los denunciados se entregaron a la Justicia, mientras que otros dos permanecen prófugos .

Horror en Brasil: un adolescente engañó a su exnovia, la citó y la violó en grupo

Las autoridades compartieron varios flyers con las imágenes de los acusados y sus nombres, para poder dar con su paradero. Se trata de Mattheus Zoel Martins, de 19 años, y João Gabriel Xavier Berthô, de 19 años, quien se entregó en una comisaría de Río de Janeiro. Continúan prófugos Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 años, y Vítor Hugo Oliveira Simonin, de 18 años.

Además de los cuatro jóvenes, un adolescente de 17 años también fue imputado por el delito de violación. Sin embargo, al ser menor de edad, su identidad será protegida y será procesado bajo el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA).

En las últimas horas, el padre de Vítor Hugo Oliveira Simonin, José Carlos Simonin , subsecretario de Gobernanza, Cumplimiento y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Río de Janeiro fue destituido de su cargo para " salvaguardar la integridad institucional y garantizar el manejo responsable de los hechos denunciados ", informó el medio O Globo.

En redes sociales, se viralizó el video de una cámara de seguridad que registró el ingreso y la salida de los jóvenes, una hora después, en la casa donde la víctima denunció que ocurrió el abuso. La joven realizó la denuncia en la Comisaría 12 en Copacabana.

Según O Globo, se realizó un examen a la víctima, cuyo resultado "identificó lesiones relacionadas con violencia física, como heridas en la zona genital, sangre en el canal vaginal y hematomas en la espalda y los glúteos".

La ONG Ficar de Bem compartió datos sobre los casos de estupro en Brasil: "Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2024, se registró una violación cada 6 minutos en niños, niñas y adolescentes en Brasil. Un total de 83.988 víctimas de violación y de violación de personas vulnerables. Entre 2021 y 2023, las violaciones aumentaron un 91,5 %".

Horror en Brasil: un adolescente engañó a su exnovia, la citó y la violó en grupo

Una adolescente de 17 años fue víctima de una violación grupal en un departamento de la zona de Copacabana, en Río de Janeiro, cuando fue citada por su exnovio con la promesa de una reconciliación y cuatro amigos de su expareja la agredieron sexualmente. El caso quedó registrado por cámaras del edificio y sacude a todo Brasil.

El hecho ocurrió este martes por la noche y, según la Policía local, fue una agresión planificada. En la denuncia, la víctima expresó que fue citada en el departamento del menor, ubicado sobre la calle Ministro Viveiros Castro, para "intentar reconciliarse". Pero, ya en el ascensor, el joven le advirtió que había más personas y le sugirió "tratar de hacer algo diferente para rearmar la pareja", y la chica rechazó la propuesta.

Embed | Horror en Brasil: un hombre citó a su exnovia de 17 años y llamó a cuatro amigos para que la violaran en Copacabana, en Brasil.



Los involucrados están prófugos. pic.twitter.com/lTnBl3rbNq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 3, 2026

"Al llegar había cuatro hombres allí. Me dijo que eran sus amigos y estaban allí tomando cerveza. Me sugirió ir para la habitación para tener mayor privacidad y accedí", precisó en su declaración la joven denunciante, según publicaron medios de Río de Janeiro.

Según la investigación policial, al llegar al lugar, la víctima inició una relación sexual consentida con el menor. Sin embargo, la habitación donde se encontraban fue invadida por otros jóvenes, quienes solicitaron participar en el acto. Aunque la víctima se negó, hubo insistencia y presión para que cediera. La situación empeoró y escaló a agresiones físicas y actos sexuales forzados por parte de todos los presentes.

Un examen forense confirmó la presencia de sangrado y abrasiones en las partes íntimas de la menor. Además de lesiones en la espalda y los glúteos, que coincidían con su relato de los puñetazos y bofetadas que recibió, también se confirmó la presencia de semen. La víctima identificó formalmente a los perpetradores a través de las imágenes de la cámara.