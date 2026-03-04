4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: alerta en un country de Hudson por la presencia de un puma

El felino fue visto por las cámaras de seguridad del barrio. Especialistas confirmaron que se trata de un ejemplar joven y difundieron recomendaciones en caso de un encuentro con el animal.

Por

El puma fue visto a través de las cámaras de seguridad de un barrio privado.

C5N

La zona de la localidad de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, se encuentra en alerta por la presencia de un puma silvestre en un sector cercano a la ribera, confirmada por grabaciones de cámaras de seguridad que llevaron a la puesta en marcha de un dispositivo de vigilancia para ubicarlo sin poner en riesgo ni a los vecinos ni al animal.

El caso que pasó de un cuadro menor a ser una historia clínica grave.
Te puede interesar:

Tenía mucho dolor de espalda, el diagnóstico fue erróneo y cuando fue al médico sorprendió a todos: qué era

La Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, tomó intervención en el caso y pidió prudencia para evitar conductas que puedan generar peligro o daños al felino.

Desde el lunes por la mañana, personal de Fauna, Seguridad y Defensa Civil mantiene presencia permanente en la zona costera para monitorear el movimiento del animal, que fue advertido caminando por el perímetro del barrio privado Pueblos del Plata.

Desde allí, la periodista de C5N Paula Avellaneda recordó que "lo que recomiendan los especialistas es a la noche dejar las luces prendidas, no dejar a los animales sueltos y si alguien se llega a cruzar con este puma, lo que tiene que hacer es no salir corriendo, no darle la espalda, simplemente hablar en tono alto, con firmeza, levantar los brazos".

Qué hacer en caso de encontrarse con un puma

Tras el primer aviso, Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina, acudió al lugar. Luego de analizar las grabaciones y recorrer el área, los especialistas encontraron huellas y materia fecal, lo que permitió confirmar que el puma efectivamente estuvo en el predio y activar el protocolo correspondiente.

En un video difundido en redes sociales, el referente ambiental explicó que se trataría de un macho juvenil de puma concolor en etapa de dispersión territorial.

Sobre la aparición en una zona urbanizada, señaló: "No es común verlo en esta zona, pero puede suceder, los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día". Frente a este escenario, las autoridades priorizan evitar una captura innecesaria que pueda estresarlo o exponerlo a riesgos mayores.

Puma suelto hudson berazategui
Las cámaras de seguridad registraron la presencia del puma.

Las cámaras de seguridad registraron la presencia del puma.

Mediante un comunicado, se pidió a los residentes no intentar acercarse ni intervenir. Entre las recomendaciones se indicó no dejar mascotas sueltas, mantener luces exteriores encendidas durante la noche y no intentar atraparlo ni lastimarlo.

Pieroni también llevó tranquilidad respecto del comportamiento del animal: "El puma no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse".

En caso de un encuentro eventual, el especialista aconsejó: "Si se lo cruzan: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr". Asimismo, recordó que el puma es una especie protegida por la Ley 22.421 y advirtió que cualquier agresión contra el ejemplar puede tener consecuencias legales.

Por último, se reiteró que ante cualquier nuevo avistamiento se debe dar aviso al 911, a Defensa Civil (103) o a la fundación. En ese marco, Pieroni remarcó: "Es solo un animal silvestre transitando su ciclo natural. Tenemos que cuidarlo, respetarlo y entender que convivir con la fauna silvestre también es parte de nuestra responsabilidad".

Noticias relacionadas

play

Máxima tensión en el centro porteño: trabajadores de Fate fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo

La abogada María Belén Russo Cornara será la nuevadefensa de la familia de Loan Peña

La familia de Loan Peña cambió de defensa y apuntó contra Fernando Burlando: "Hizo mucho show"

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo para Bragado. 

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: qué se celebra en 2026 y a quienes alcanza

Policía de la Ciudad supervisa de forma permanente los edificios evacuados.

La Policía de la Ciudad custodia los edificios evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios

play

Acusó a su novia de serle infiel y le disparó en la calle: "¿Me vas a meter los cuernos a mí?"

Rating Cero

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

Demi Moore sorprendió con su giro estético en pasarela.

Demi Moore lo volvió a hacer: una impresionante transformación que sorprendió a sus 63 años

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

Ya pasó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada. 

Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir"

Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome"

últimas noticias

El caso que pasó de un cuadro menor a ser una historia clínica grave.

Tenía mucho dolor de espalda, el diagnóstico fue erróneo y cuando fue al médico sorprendió a todos: qué era

Hace 6 minutos
Los rastros británicos, visibles en sus edificaciones y en la disposición urbana, explican gran parte de su singularidad.

Este pueblo parece Inglaterra pero está en Uruguay: cómo podés llegar y qué atractivos tiene

Hace 10 minutos
¿Cuáles son los signos del zodiaco que empezarán marzo con mejor suerte, según la especiliista?

Los signos del zodiaco que empezarán marzo con mejor suerte, según Esperanza Gracia

Hace 13 minutos
Luján, naturaleza y río a minutos de la capital.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Hace 21 minutos
play
El Chacho Coudet es presentado como DT de River.

Chacho Coudet, nuevo DT de River: "Comienza un lindo camino juntos"

Hace 25 minutos