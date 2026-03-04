Video: alerta en un country de Hudson por la presencia de un puma

El felino fue visto por las cámaras de seguridad del barrio. Especialistas confirmaron que se trata de un ejemplar joven y difundieron recomendaciones en caso de un encuentro con el animal.

La zona de la localidad de Hudson , en el partido bonaerense de Berazategui , se encuentra en alerta por la presencia de un puma silvestre en un sector cercano a la ribera , confirmada por grabaciones de cámaras de seguridad que llevaron a la puesta en marcha de un dispositivo de vigilancia para ubicarlo sin poner en riesgo ni a los vecinos ni al animal.

La Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires , tomó intervención en el caso y pidió prudencia para evitar conductas que puedan generar peligro o daños al felino.

Desde el lunes por la mañana, personal de Fauna, Seguridad y Defensa Civil mantiene presencia permanente en la zona costera para monitorear el movimiento del animal , que fue advertido caminando por el perímetro del barrio privado Pueblos del Plata.

Desde allí, la periodista de C5N Paula Avellaneda recordó que "lo que recomiendan los especialistas es a la noche dejar las luces prendidas, no dejar a los animales sueltos y si alguien se llega a cruzar con este puma, lo que tiene que hacer es no salir corriendo, no darle la espalda, simplemente hablar en tono alto, con firmeza, levantar los brazos".

Tras el primer aviso, Fernando Pieroni , presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina , acudió al lugar. Luego de analizar las grabaciones y recorrer el área, los especialistas encontraron huellas y materia fecal, lo que permitió confirmar que el puma efectivamente estuvo en el predio y activar el protocolo correspondiente.

En un video difundido en redes sociales, el referente ambiental explicó que se trataría de un macho juvenil de puma concolor en etapa de dispersión territorial.

Sobre la aparición en una zona urbanizada, señaló: "No es común verlo en esta zona, pero puede suceder, los machos en búsqueda de territorio pueden recorrer varios kilómetros por día". Frente a este escenario, las autoridades priorizan evitar una captura innecesaria que pueda estresarlo o exponerlo a riesgos mayores.

Mediante un comunicado, se pidió a los residentes no intentar acercarse ni intervenir. Entre las recomendaciones se indicó no dejar mascotas sueltas, mantener luces exteriores encendidas durante la noche y no intentar atraparlo ni lastimarlo.

Pieroni también llevó tranquilidad respecto del comportamiento del animal: "El puma no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse".

En caso de un encuentro eventual, el especialista aconsejó: "Si se lo cruzan: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr". Asimismo, recordó que el puma es una especie protegida por la Ley 22.421 y advirtió que cualquier agresión contra el ejemplar puede tener consecuencias legales.

Por último, se reiteró que ante cualquier nuevo avistamiento se debe dar aviso al 911, a Defensa Civil (103) o a la fundación. En ese marco, Pieroni remarcó: "Es solo un animal silvestre transitando su ciclo natural. Tenemos que cuidarlo, respetarlo y entender que convivir con la fauna silvestre también es parte de nuestra responsabilidad".