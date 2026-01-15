Confirmado: este es el nuevo piso para pagar Ganancias en ARCA en enero 2026

Tras la publicación del IPC de diciembre, se pueden conocer las nuevas escalas que regirán desde febrero y enero. Los números y la explicación detrás de los ajustes.

Con la publicación del índice de inflación de diciembre , ya es posible conocer con precisión cuáles serán las nuevas escalas del Monotributo y el piso de ingresos para el pago del impuestos a las Ganancias.

En el primer caso se aplicará un aumento del 14,2% en todas las escalas . De esa manera, la categoría “A” pasará de un ingreso bruto anual de $8.992.597,87 a $10.273.463,76 , según informó el contador Sebastián Domínguez .

De igual manera, la “B” saltará de $13.175.201,52 a $15.051.818,99 y así sucesivamente. La escala “K” , la más alta considerada en el Monotributo, superará la barrera de los $100 millones de ingreso anual , pasando de $94.805.682,90 a $108.309.385,33 .

De todas formas, Domínguez aclaró que los números mencionados son de carácter “provisorio” , debido a que ARCA aún no hace la publicación oficial de las escalas . “ARCA tiene que publicar en su sitio web las tablas para que sean oficiales y hay siempre diferencias de redondeos y algunas pequeñas diferencias. Por lo cual hay que tomarlo como una cuestión provisoria, contemplando la inflación del 2,8% de diciembre ”, señaló el especialista.

Otro punto a tener en cuenta en la nueva tabla, es que así como subieron las escalas de ingresos , aumentaron también los impuestos . En la escala “A” , por ejemplo, el impuesto integrado pasó de $4.182,60 a $4.778,35 . Los aportes al SIPA escalaron de $13.663,17 a $15.609,29 y los aportes a la obra social se incrementaron de $19.239,97 a $21.980,43 .

Ahora bien, con la publicación de las nuevas escalas, ARCA va a habilitar la posibilidad de recategorizarse de acuerdo a la información de ingresos de los últimos 12 meses. “Ahí el monotributista deberá considerar todos los parámetros, no solo facturación, sino también superficie, energía eléctrica consumida, precio unitario de ventas si vende cosas muebles, alquileres de vengados y recategorizarse hasta el 5 de febrero”, explicó el contador Domínguez.

“Los nuevos montos de las cuotas van a aplicar a partir del mes de febrero. En enero se sigue ingresando conforme la tabla que está hoy vigente”, agregó.

En lo que respecta al impuesto a las Ganancias, el contador explicó que, entre enero y junio de 2026, un trabajador soltero en relación de dependencia tendrá como piso una remuneración bruta de $2.998.725, lo que equivale a un neto de $2.488.942. Si tiene un hijo, el neto de base asciende a $2.692.757 y con dos hijos llega a $2.896.573. En cambio, si está casado y tiene dos hijos, pagará Ganancias a partir de un neto de $3.300.726.

Domínguez indicó que hay algunas cuestiones a tener en cuenta en relación a Ganancias. “Las nuevas tablas se van a aplicar una vez que estén publicadas. Mientras tanto, los trabajadores deberán seguir pagando Ganancias en función de las escalas que rigen desde el segundo semestre de 2025. En cuanto la empresa pueda actualizar sus sistemas, lo que va a hacer es recalcular en el siguiente pago de sueldos que realice lo que le retuvo a partir del 1 de enero de 2026, versus lo que correspondería con estas tablas y ahí procederá a devolverle lo retenido de más”, comentó el especialista.

Tanto en Monotributo como en Ganancias las actualizaciones buscan acompañar el impacto de la inflación acumulada y evitar que más contribuyentes queden alcanzados solo por efecto nominal. Sin embargo, hasta que ARCA oficialice las tablas definitivas, los valores deben leerse como una referencia y no como un dato cerrado. En ese sentido, contadores y especialistas recomiendan esperar la publicación formal antes de tomar decisiones impositivas de fondo. Una vez difundidos los cuadros finales, se despejarán las dudas sobre eventuales ajustes por redondeo y se confirmará el impacto efectivo en las obligaciones de cada contribuyente.