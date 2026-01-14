14 de enero de 2026 Inicio
Actualización en ARCA para Ganancias y Monotributo: cuánto deben pagar en 2026

Este miércoles se conoce el IPC de diciembre. Es un componente clave para el ajuste en dos regímenes impositivos. Se estima que subirán 14%. Los cambios impactarán en el bolsillo desde el mes próximo.

Aunque la actualización rige desde el 1° de enero

Aunque la actualización rige desde el 1° de enero, los cambios en Ganancias y Monotributo recién tendrán impacto en los bolsillos a partir de febrero.

  • El Impuesto a las Ganancias y el Monotributo tendrán un nuevo aumento desde este mes. Con el dato de inflación de diciembre que difundirá mañana el INDEC.
  • La actualización se basará en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Si bien las estimaciones privadas daban cuenta antes del cierre del último mes del año pasado de un IPC de diciembre en torno al 2,1%.
  • Para Ganancias implicaría un mínimo no imponible por encima de $3 millones bruto para empleados en relación de dependencia sin hijos. En Monotributo, el ajuste implicará que la categoría A pueda facturar hasta $10,2 millones anuales y la más alta (la K) arriba de $108 millones.

El Impuesto a las Ganancias y el Monotributo tendrán un nuevo aumento desde este mes. Con el dato de inflación de diciembre que difundirá mañana el INDEC, se aplicará la tercera actualización semestral por IPC, establecida por reforma fiscal de 2024.

Uno por uno: Los valores actuales que fijó ARCA para el Monotributo
La actualización se basará en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Si bien las estimaciones privadas daban cuenta antes del cierre del último mes del año pasado de un IPC de diciembre en torno al 2,1%, posteriormente ajustaron sus previsiones y calculan que estará entre 2,3% y 2,5%, lo que da un acumulado entre julio y diciembre en torno a 14%.

Si mañana el INDEC confirma esa estimación, el nuevo piso de Ganancias, las deducciones y las escalas; así como los topes de facturación, escalas y cuotas del Monotributo aumentarán en ese porcentaje.

contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

Cuánto pagan Ganancias y Monotributo de ARCA en 2026

Para Ganancias implicaría un mínimo no imponible por encima de $3 millones bruto para empleados en relación de dependencia sin hijos. En Monotributo, el ajuste implicará que la categoría A pueda facturar hasta $10,2 millones anuales y la más alta (la K) arriba de $108 millones.

Con una inflación estimada de 14% en el segundo semestre, el mínimo no imponible para el primer semestre de 2026 subirá de la siguiente manera:

  • Empleados solteros sin hijos: pagarán Ganancias si su sueldo bruto mensual supera los $3 millones.
  • Trabajadores casados con dos hijos: tributarán si superan los $4 millones brutos por mes.

Estos valores son clave para al menos un millón de asalariados y marcan el piso a partir del cual se empieza a descontar el impuesto.

Desde 2025, la tabla del Monotributo se ajusta en enero y julio según la inflación del semestre anterior. Con estimaciones de 14% para el IPC acumulado, los nuevos topes de facturación anual desde enero 2026 quedarían así:

  • Categoría A: pasa de $8.992.597,87 a $10.251.560
  • Categoría B: de $13,17 millones a $15 millones
  • Categoría C: de $18,47 millones a $21 millones
  • Categoría D: de $22,93 millones a $26,14 millones
  • Categoría E: de $26,97 millones a $30,75 millones
  • Categoría F: de $33,80 millones a $38,53 millones
  • Categoría G: de $40,43 millones a $46,09 millones
  • Categoría H: de $61,34 millones a $69,93 millones
  • Categoría I: de $68,66 millones a $78,27 millones
  • Categoría J: de $78,63 millones a $89,64 millones
ARCA Monotributo
El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

