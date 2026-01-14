Actualización en ARCA para Ganancias y Monotributo: cuánto deben pagar en 2026 Este miércoles se conoce el IPC de diciembre. Es un componente clave para el ajuste en dos regímenes impositivos. Se estima que subirán 14%. Los cambios impactarán en el bolsillo desde el mes próximo. Por + Seguir en







El Impuesto a las Ganancias y el Monotributo tendrán un nuevo aumento desde este mes. Con el dato de inflación de diciembre que difundirá mañana el INDEC.

La actualización se basará en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Si bien las estimaciones privadas daban cuenta antes del cierre del último mes del año pasado de un IPC de diciembre en torno al 2,1%.

Para Ganancias implicaría un mínimo no imponible por encima de $3 millones bruto para empleados en relación de dependencia sin hijos. En Monotributo, el ajuste implicará que la categoría A pueda facturar hasta $10,2 millones anuales y la más alta (la K) arriba de $108 millones.

La actualización se basará en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Si bien las estimaciones privadas daban cuenta antes del cierre del último mes del año pasado de un IPC de diciembre en torno al 2,1%, posteriormente ajustaron sus previsiones y calculan que estará entre 2,3% y 2,5%, lo que da un acumulado entre julio y diciembre en torno a 14%.

Si mañana el INDEC confirma esa estimación, el nuevo piso de Ganancias, las deducciones y las escalas; así como los topes de facturación, escalas y cuotas del Monotributo aumentarán en ese porcentaje.

Cuánto pagan Ganancias y Monotributo de ARCA en 2026

Para Ganancias implicaría un mínimo no imponible por encima de $3 millones bruto para empleados en relación de dependencia sin hijos. En Monotributo, el ajuste implicará que la categoría A pueda facturar hasta $10,2 millones anuales y la más alta (la K) arriba de $108 millones.