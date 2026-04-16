16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Canasta de Crianza: en marzo, el costo de criar un hijo superó el medio millón de pesos

El INDEC publicó la valorización del tercer mes del año, que aumentó entre 7% y 10% con respecto a febrero. Solo incluye el cuidado de menores hasta los 12 años.

Por
La Canasta de Crianza aumentó en marzo.

La Canasta de Crianza aumentó en marzo.

El costo mensual de la Canasta de Crianza de menores de hasta 12 años aumentó entre 7% y 10% respecto a febrero y, en todos los segmentos, superó los $500.000 en marzo. De acuerdo a la última publicación del INDEC, es más costoso criar menores de entre 6 y 12 años, pero el segmento que más aumentó (9,81%) fue el de 4 a 5 años.

La nafta, afectada por la suba del petróleo y gas.
Te puede interesar:

En marzo, la inflación mayorista se disparó al 3,4% con un fuerte impulso del petróleo y gas

El costo de los bienes y servicios y el de los cuidados para un menor de un año escaló a $515.236, un 7,23% más que en febrero. Para un niño de 1 a 3 años subió a $616.046, un 7,58% más que en el mes anterior. Criar a un menor de entre 4 a 5 años costó $538.587 en marzo.

El costo de cuidar al último segmento contemplado por el organismo, menores de 6 a 12 años, implicó un gasto de $676.431 en el tercer mes del año y varió en un 9,72% respecto a febrero. Todas las variaciones superaron la inflación mensual, que fue de 3,4% en marzo.

Canasta de crianza marzo 2026
Canasta de Crianza de marzo 2026.

Canasta de Crianza de marzo 2026.

Cómo calcula el INDEC la Canasta de Crianza

Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, el INDEC toma "el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza".

Dentro de la CBT se incluye tanto "el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)". Sin embargo, el presidente Javier Milei negó la actualización del segmento de servicios y mantuvo la de 2004, así que todo lo que se calcula a partir de la CBT no tiene una base que refleje el estilo de vida actual.

Para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes el organismo considera, en primer término, "el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad". A su vez, las horas de cuidado se valorizan "tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inflación de marzo hubiera sido del 3,65%. 

Cuánto hubiera sido la inflación de marzo con la medición del INDEC postergada por el Gobierno

Se complica el plan económico de Milei. 

Tras la suba de marzo, qué pasará con la inflación en abril y el plan económico de Milei

Marzo sufrió aumentos en varios rubros y la inflación superaría el 3%.

La inflación de marzo fue de 3,4% y mantuvo la tendencia al alza

El Indec detalló el índice de canasta básica de marzo.

En marzo, una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

El delivery se convirtió en una de las principales alternativas al desempleo.

Casi la mitad de los argentinos trabaja en la informalidad

La industria, en caída libre.

La industria bajó un 8,7% interanual en febrero y encadenó su octavo mes consecutivo de caída

Rating Cero

La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

Nuevo escándalo en Gran Hermano: la Policía notificó a La Maciel

El puertorriqueño tiene 54 años.

Locura por Ricky Martin en Recoleta: salió a saludar a sus fans y fue furor

El Pocho Lavezzi atravesó un tratamiento por depresión en 2023 y puso salir adelante. 

El Pocho Lavezzi habló sin tapujos sobre su lucha contra la depresión: "Ya no podía verme así"

La actriz se presentó en tribunales para dar inicio al juicio contra su expareja.

María Fernanda Callejón, en el juicio por violencia de género contra su exmarido: "Revivirlo es muy traumático"

El video Un vals de Nodal revolucionó las redes por el parecido de la protagonista con Cazzu. 
play

Denunciaron al ex de Cazzu, Christian Nodal: "Poco profesional, poco transparente y aprovechador"

El actor de 85 años permanece en una sanatorio porteño.

Tras su accidente doméstico, Luis Brandoni se encuentra "estable"

últimas noticias

La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

Nuevo escándalo en Gran Hermano: la Policía notificó a La Maciel

Hace 7 minutos
Ocurrió cerca de las vías del Tren Universitario.

Se juntó a tener sexo y a tomar cocaína con un desconocido, lo durmieron y le robaron $350.000

Hace 11 minutos
Marcos Rojo vio la roja por un golpe a Lucas Martínez Quarta e insultó al árbitro. 

Marcos Rojo recibió una dura sanción tras el clásico y Racing evalúa rescindir su contrato

Hace 14 minutos
El BCRA relaja encajes bancarios como parte del acuerdo técnico con el FMI.

El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios para reactivar el crédito

Hace 36 minutos
Caputo defendió el plan económico del Gobierno.

Caputo ratificó el rumbo económico de ajuste y desregulación: "Necesitamos ser más competitivos"

Hace 38 minutos