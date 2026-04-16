Canasta de Crianza: en marzo, el costo de criar un hijo superó el medio millón de pesos El INDEC publicó la valorización del tercer mes del año, que aumentó entre 7% y 10% con respecto a febrero. Solo incluye el cuidado de menores hasta los 12 años. Por + Seguir en







La Canasta de Crianza aumentó en marzo.

El costo mensual de la Canasta de Crianza de menores de hasta 12 años aumentó entre 7% y 10% respecto a febrero y, en todos los segmentos, superó los $500.000 en marzo. De acuerdo a la última publicación del INDEC, es más costoso criar menores de entre 6 y 12 años, pero el segmento que más aumentó (9,81%) fue el de 4 a 5 años.

El costo de los bienes y servicios y el de los cuidados para un menor de un año escaló a $515.236, un 7,23% más que en febrero. Para un niño de 1 a 3 años subió a $616.046, un 7,58% más que en el mes anterior. Criar a un menor de entre 4 a 5 años costó $538.587 en marzo.

El costo de cuidar al último segmento contemplado por el organismo, menores de 6 a 12 años, implicó un gasto de $676.431 en el tercer mes del año y varió en un 9,72% respecto a febrero. Todas las variaciones superaron la inflación mensual, que fue de 3,4% en marzo.

Canasta de crianza marzo 2026 Canasta de Crianza de marzo 2026. INDEC Cómo calcula el INDEC la Canasta de Crianza Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, el INDEC toma "el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza".

Dentro de la CBT se incluye tanto "el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)". Sin embargo, el presidente Javier Milei negó la actualización del segmento de servicios y mantuvo la de 2004, así que todo lo que se calcula a partir de la CBT no tiene una base que refleje el estilo de vida actual.