Crisis en la industria: por la caída en la producción, el frigorífico ArreBeef suspendió a 400 trabajadores

Según la empresa, se debe a la caída productiva de su planta, en donde pasaron de faenar 1.500 a 900 cabezas de ganado por día. No hubo despidos directos, pero se interrumpió la convocatoria de personal contratado a través de agencias.

El frigorífico ArreBeef suspendió este martes a unos 400 trabajadores vinculados a su fábrica , ubicada en la localidad de Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo, por la caída en su producción.

Deuda en pesos: en una semana clave, el Gobierno enfrenta vencimientos por $9,6 billones y reabre un bono en dólares

Según informaron desde la empresa, no se realizaron despidos directos: en cambio, se interrumpió la convocatoria de personal contratado a través de agencias laborales. Se trata de un sistema habitual dentro de la industria frigorífica para ajustar la cantidad de trabajadores en función del volumen de producción. En el caso de ArreBeef, los empleados eran aportados por la firma Grupo Ceta, que se encarga tanto de los ingresos como de las desvinculaciones.

La razón de estas suspensiones, según argumentó la empresa, es la baja en la producción que atraviesa ArreBeef. Hasta fines de 2025, el frigorífico faenaba unas 1.500 cabezas de ganado diarias, pero en las últimas semanas este volumen se redujo a entre 850 y 900 animales por día. Esto representa una caída del 40%.

Además, desde las cámaras empresariales de la carne indicaron que la crisis sucede en un marco poco favorable para las exportaciones. Esta situación provoca unos menores márgenes de ganancias para los frigoríficos, como es el caso de ArreBeef, que destina la mayoría de su producción para el comercio internacional.

El caso de ArreBeef es un reflejo a la crisis que no solo atraviesa el sector, sino toda la industria. Según datos de las cámaras empresariales, la faena nacional alcanzó en febrero unas 924.000 cabezas, lo que representó una caída del 9% respecto de enero y del 11% frente al mismo mes del año pasado.

Por este motivo, ArreBeef no fue la primera empresa que debió atravesar una situación compleja para mantener en funcionamiento su fábrica. A inicios de marzo, el frigorífico Ganadera San Roque anunció el cierre definitivo de su planta en Morón, lo que provocó un total de 140 despidos. La compañía explicó que la decisión se tomó por el deterioro del contexto económico, la caída del consumo interno y los cambios en las condiciones del negocio.

La industria de la carne también se vio afectada en La Pampa, una de las provincias con mayor desarrollo ganadero. Allí, el Frigorífico General Pico despidió a 190 trabajadores en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis, mientras la empresa intenta reordenar su situación financiera.

Conflicto FATE: el Gobierno sancionará a la empresa por incumplir con el pago a sus empleados

El Ministerio de Capital Humano informó que impondrá sanciones a la empresa FATE por incumplir con el pago correspondiente a sus trabajadores durante la conciliación obligatoria. La medida fue comunicada oficialmente a través de las cuentas institucionales en redes sociales, donde se detalló que la compañía no cumplió con las obligaciones salariales establecidas.

La cartera laboral señaló que se iniciarán los procedimientos administrativos pertinentes contra la empresa de neumáticos. La medida se enmarca en el conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Además, la cartera laboral resolvió extender por cinco días la instancia de conciliación, que vencía el 11 de marzo de 2024, con el objetivo de sostener el diálogo entre las partes y avanzar hacia una solución.

El Gobierno nacional inició un sumario contra la compañía por el incumplimiento en el pago de la segunda quincena de febrero, lo que constituye una violación de la conciliación obligatoria previamente dictada.