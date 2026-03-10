La industria del neumático registra una caída histórica de su actividad productiva El cierre de la firma FATE y la baja utilización de la capacidad instalada exponen la fragilidad de un sector con niveles de empleo inferiores a los de la pandemia. Por + Seguir en







El uso de la capacidad instalada se redujo al 33,4%.

La industria de neumáticos atraviesa una crisis profunda con niveles de fabricación en pisos históricos. El sector registra actualmente cifras de empleo mínimas y una utilización de la capacidad instalada de apenas el 33,4%. Los datos surgen de un informe elaborado por el Observatorio de Actividad Industrial de la UTN tras el cierre de FATE.

Esta situación ocurre, además, en un contexto donde la firma Bridgestone registró una contracción de ventas del 30% interanual.

La producción total de neumáticos cayó un 33% durante el último año frente a los registros de 2023. El volumen de fabricación retrocedió de forma abrupta desde las 9 millones de unidades anuales hacia los 6 millones.

El empleo en la producción de caucho se ubicó en 10.942 puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2025. Germán Suppo, director del Observatorio, subrayó: "El sector atraviesa niveles de actividad y empleo que no se registraban ni en los peores momentos de la pandemia".

La reducción de aranceles incentiva el ingreso de productos extranjeros Las importaciones de neumáticos nuevos subieron un 75% en 2025 en comparación con el ciclo anterior. Este incremento responde a la rebaja escalonada de los gravámenes aduaneros, que pasaron de un 35% original a un 16% vigente.