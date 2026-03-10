10 de marzo de 2026 Inicio
Irán acusó a la ONU de estar haciendo "la vista gorda" con la guerra

El embajador Amir-Saeid Iravani cargó contra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Hoy es Irán, mañana podría ser cualquier otro Estado soberano", advirtió.

Por
Amir-Saeid Iravani acusó a la ONU de recompensar al agresor.

Amir-Saeid Iravani acusó a la ONU de "recompensar al agresor".

El embajador de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, acusó este martes al Consejo de Seguridad de estar haciendo "la vista gorda" con la guerra en Oriente Medio y aseguró que la organización está tratando de "recompensar al agresor".

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.
"Es profundamente lamentable que el Consejo de Seguridad continúe guardando silencio. Está haciendo la vista gorda ante esta grave violación, pese a su responsabilidad principal, en virtud de la Carta de la ONU, de mantener la paz y la seguridad internacionales", declaró el embajador a la prensa.

El iraní afirmó que algunos miembros de la ONU están tratando de "invertir los papeles" a través de una resolución "sesgada y políticamente motivada".

"Buscan recompensar al agresor y castigar a las víctimas", aseveró. "Si se adopta la resolución, el agresor, Israel y Estados Unidos, será recompensado y se verá envalentonado para llevar a cabo nuevos actos de agresión. Hoy es Irán, mañana podría ser cualquier otro Estado soberano", añadió.

El embajador instó a la comunidad internacional a actuar para detener esta "sangrienta guerra" contra el pueblo iraní y pidió a todos los Estados miembro que "condenen esta agresión y adopten medidas urgentes".

Las acusaciones de Irán a Israel y Estados Unidos

El iraní detalló algunos de los "crímenes" cometidos por Estados Unidos e Israel en estos once días de guerra para demostrar que "no muestran ningún respeto por el derecho internacional ni ninguna contención".

"Están atacando deliberada e indiscriminadamente a civiles e infraestructuras civiles en todo mi país", declaró.

El diplomático repasó algunos de los bombardeos lanzados contra su país que, dijo, han afectado a más de "1.300 civiles, han destruido 9.669 instalaciones civiles", incluidas viviendas, instalaciones médicas, "65 escuelas e instituciones educativas" y edificios de la Cruz Roja.

"El mundo está siendo testigo de cómo un Estado irresponsable, junto con un régimen ilegítimo, está atacando escuelas iraníes, hospitales, edificios residenciales, infraestructuras, polideportivos e instalaciones de socorro. Estos ataques ya se han cobrado la vida de cientos de civiles inocentes, incluidos mujeres y niños", denunció.

Además, el embajador tildó de "ataque terrorista y crimen de guerra" el asesinato de cuatro diplomáticos iraníes que se encontraban en un hotel en Beirut, que bombardeó Israel este pasado domingo.

