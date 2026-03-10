10 de marzo de 2026 Inicio
Temporal en Tucumán: hay inundaciones, rutas cortadas y clases suspendidas por las intensas lluvias

Las tormentas que azotaron la provincia provocaron anegamientos en calles y caminos, además de inundaciones en viviendas y escuelas de la zona sur. En la Ruta Nacional 38, una camioneta quedó prácticamente tapada por el agua.

Una de las zonas más afectadas fue el barrio Progreso, donde varias viviendas quedaron tapadas por el agua.

Un fuerte temporal ocasionó anegamientos y serias complicaciones en distintas zonas del sur de Tucumán. Como medida preventiva, la Policía interrumpió el tránsito en la Ruta Nacional 38 debido a la gran acumulación de agua sobre la calzada, y se suspendieron las clases desde este martes hasta el viernes 13 inclusive en toda la provincia. En paralelo, los vecinos afectados reclaman por la falta de obras de infraestructura en la zona. Todavía no hay evacuados.

Las autoridades provinciales informaron que el relevamiento comenzó este martes a las 9 de la mañana, cuando efectivos policiales recorrieron distintos puntos de la jurisdicción para evaluar los efectos de las lluvias. El operativo desplegado se concentró en las localidades de La Posta, Huasa Pampa Sud y El Jardín, donde se detectaron sectores con anegamientos y complicaciones para la circulación.

Uno de los episodios que más impacto causó se registró en la finca La Concepción, en Huasa Pampa Sud, a la vera de la Ruta Nacional 38, donde los efectivos policiales encontraron una camioneta —presuntamente una Toyota Hilux— prácticamente cubierta por el agua. Según el informe oficial, el rodado tenía el nivel de agua "hasta el techo", y un vecino que logró acercarse advirtió que la ventanilla del conductor estaba rota, aunque no pudo precisar si había personas en el interior. Hasta el momento, no se han registrado ocupantes dentro del vehículo, lo que incrementa la incertidumbre sobre las circunstancias en que quedó atrapado en medio de la inundación.

Suspensión de las clases y caminos anegados

El intenso temporal causó daños en las viviendas de la zona, principalmente en los departamentos donde las lluvias se acumularon provocando el anegamiento de rutas, calles y caminos rurales. En muchos casos, escuelas de la zona quedaron prácticamente aisladas, lo que hizo imposible garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares, por lo que el gobierno tucumano decidió suspender las clases para priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a las intensas lluvias y las inundaciones.

Familias enteras quedaron afectadas por la crecida del agua y numerosos estudiantes no podían llegar siquiera a las escuelas. La suspensión de clases volvió a traer el debate a la comunidad sobre la falta de obras de infraestructura hídrica y mejoras en caminos rurales en la provincia, una problemática que vecinos, docentes y padres vienen denunciando hace varios años.

Según los vecinos de la zona sur de la provincia, cada vez que se registran lluvias intensas, muchas de las localidades del interior quedan seriamente afectadas, y tanto las viviendas como los caminos y establecimientos públicos quedan bajo el agua. Por su parte, el gobierno provincial informó que las autoridades educativas y directivos permanecerán en contacto con los comités de emergencia ante la posibilidad de que la situación climática se complique aún más.

En ese sentido, indicaron que algunos edificios escolares podrían ser utilizados como centros de asistencia o evacuación para familias afectadas por las inundaciones, una medida de prevención que ya se ha aplicado en situaciones de emergencia anteriores.

