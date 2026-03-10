IR A
Antonela Rocuzzo saludó a Ciro Messi por su cumpleaños: la tierna foto que compartió

La familia de Lionel Messi celebra el octavo año de vida de Ciro, el menor de los tres hermanos. La modelo rosarina publicó una foto actual y otra de cuando era bebé y enterneció las redes sociales.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con Ciro.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con Ciro.

Ciro Messi cumplió 8 años y Antonela Roccuzzo le deseó feliz cumpleaños en Instagram, donde compartió con sus casi 40 millones de seguidores una foto de su hijo menor en la actualidad y otra de bebé. "Ya son 8 años viéndote crecer", repasó la modelo y sumó, en referencia a Lionel Messi: "Estamos muy orgullosos de vos".

En la foto más reciente, Ciro tiene la camiseta del Inter Miami, mientras que en la imagen más vieja se lo ve con una casaca del Barcelona, donde su padre construyó gran parte de su histórica carrera profesional.

Recientemente, el menor de los Messi se consagró campeón con el Inter Miami en la Adidas Champions Cup 2026, un torneo juvenil en el que participó con el equipo Sub-8 del club. Así que, en esta ocasión, la camiseta también le pertenece por pasión propia.

El capitán de la Selección argentina juega en el Inter Miami desde 2023, tras irse en malos términos del París Saint-Germain luego de vencer a Francia en la final de la Copa del Mundo de 2022. Su contrato en el club francés se extendió entre 2021 y 2023.

Ciro Messi campeón
Ciro Messi se consagró campeón con el Inter Miami en la Adidas Champions Cup 2026.

Ciro Messi se consagró campeón con el Inter Miami en la Adidas Champions Cup 2026.

El resto de su vida jugó para el Barcelona, desde 2004, cuando debutó en el fútbol a los 17 años, hasta 2021. Ciro nació el 10 de marzo 2018, por lo que vivió solo sus tres primeros años de vida con su padre como empleado del club español.

Quién más felicitó a Ciro Messi por su cumpleaños

Uno de los primeros en dejar su mensaje fue el productor musical Bizarrap, quien escribió en el posteo de Roccuzzo: "¡Crack Ciro! Feliz cumple". También se sumó Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, que dejó su comentario: "¡Feliz cumple Ciro! Que pases hermoso día".

