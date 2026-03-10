El elogio del CEO de JP Morgan a Javier Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Jamie Dimon brindó un breve discurso en la primera jornada del Argentina Week donde destacó el plan económico, la baja de inflación y la figura del jefe de Estado. "Trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales", señaló.

Jamie Dimon, el CEO global del JP Morgan , uno de los bancos más grandes y prestigiosos del mundo, llenó de elogios este martes al presidente Javier Milei al asegurar que "tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país". Así lo expresó en un breve discurso brindado en la apertura del evento "Argentina Week" , que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

Previo a que hable el jefe de Estado, Dimon destacó el plan económico del Gobierno, la baja de inflación y la figura del jefe de Estado: "Trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales".

“En 1917 Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Francia. Tenía recursos naturales increíbles, tanto agrícolas, minerales, como de petróleo. Tenía el mejor recurso de todos: una población educada, universidades, escuelas. Y hoy, su PIB per cápita puede ser aproximadamente una décima parte o algo así del de Francia”, describió el CEO de JP Morgan.

Luego puso en valor que Milei "trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Tiene el control del banco central. Es un milagro llevar la inflación de algo así como el 2′% mensual. Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas extranjeras, están aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero".

Y posicionó a Argentina, como ejemplo ante el mundo. “Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras”.

“Espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países a seguir cuando se den cuenta de que han tomado el camino equivocado y buscan el camino correcto. Y también creo que es un gran ejemplo para Latinoamérica. Creo que Estados Unidos debería esforzarse siempre en acercarse a Latinoamérica, trabajar con nuestros amigos e intentar mejorar la situación de todos esos países", agregó Dimon.

Sobre el final, destacó el crecimiento en torno al 5% del año pasado al que lo calificó como “casi inaudito, yo hubiera dicho que no era posible”.

“Hay una agenda a favor del mercado y sabemos que muchas empresas están comprometidas a invertir capital en Argentina, por los recursos minerales, por el petróleo, la energía y la mano de obra talentosa. Este es un giro asombroso, algo que ninguno de nosotros habría predicho hace apenas cuatro o cinco años. Así que señor presidente y a su equipo, felicitaciones. Es alto excepcional”, concluyó.