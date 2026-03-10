Forbes 2026: quiénes son los seis empresarios argentinos entre los más ricos del mundo

La publicación especializada estadounidense volvió a incluir este año a seis empresarios argentinos dentro de su tradicional ranking de millonarios. A diferencia de la edición anterior, se registraron movimientos en las posiciones que cambiaron el orden de las principales fortunas del país.

La edición 2026 del World’s Billionaires List de Forbes volvió a destacar a seis empresarios argentinos entre las mayores fortunas del mundo. En conjunto, sus patrimonios superan los 26.000 millones de dólares y abarcan sectores tan diversos como la industria siderúrgica, la tecnología y la gestión aeroportuaria. A diferencia de la edición anterior, se registraron movimientos en las posiciones que modificaron el orden de las principales fortunas de la Argentina.

El ranking muestra variaciones respecto del año anterior, tanto en el valor de las riquezas como en la ubicación de cada uno dentro de la lista. La principal novedad es el cambio en la cima: con la reducción del patrimonio estimado de Marcos Galperin , P aolo Rocca pasó a ocupar el primer lugar y se convirtió en el hombre más rico de la Argentina .

El empresario que está en la mira del Gobierno, Paolo Rocca - figura en el listado como italiano- lidera el grupo de argentinos que aparecen en el listado internacional. El empresario residente en Argentina se posiciona en el puesto 528 del ranking y ostenta una fortuna estimada en 7.300 millones de dólares . Su linaje empresarial se remonta a Génova, donde su familia levantó un emporio marítimo, aunque el verdadero salto patrimonial se consolidó en 1945 con la creación del Grupo Techint en Argentina. Bajo su conducción, la compañía se expandió hacia múltiples áreas: acero, ingeniería, construcción, minería, petróleo, gas y salud.

Techint factura más de 22.000 millones de dólares anuales y emplea a unas 52.000 personas en distintos países. Entre sus hitos en Argentina figuran más de 11.000 kilómetros de tendido eléctrico y 2.000 kilómetros de rutas, además de grandes proyectos de energía e infraestructura pública. En los últimos años, la estrategia de diversificación sumó una fuerte presencia en el desarrollo de Vaca Muerta y en el negocio ferroviario, consolidando su influencia en sectores clave de la economía nacional.

Marcos Galperin es el segundo argentino con más fortuna del país. con una fortuna calculada en 7.200 millones de dólares y el puesto 542 del ranking. El empresario fundó Mercado Libre en 1999 . Dejó la conducción como CEO para asumir la presidencia de la compañía. Pese a la reducción de su patrimonio, sigue siendo uno de los empresarios argentinos más relevantes, al frente de una firma que opera en 18 países, emplea a más de 100.000 personas y gestiona millones de transacciones cada año.

Alejandro Bulgheroni figura en el puesto 837 del ranking global con una fortuna de 5.100 millones de dólares. A través de Pan American Energy Group controla el 25% de la mayor petrolera privada de Argentina, con fuerte presencia en combustibles, energías renovables y proyectos de litio. Además, lidera emprendimientos vitivinícolas y agroindustriales en Uruguay y Argentina.

Eduardo Eurnekian, con una fortuna de 4.800 millones de dólares, ocupa el puesto 891 del ranking global y es el cuarto empresario argentino más acaudalado del país. A través de Corporación América controla 53 aeropuertos en el mundo y diversifica sus negocios en energía, biocombustibles y construcción. Su patrimonio creció en los últimos años, consolidando su presencia activa en distintos sectores.

Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y creador de proyectos emblemáticos como Nordelta y Puertos en Buenos Aires, figura en el puesto 2858 del ranking global con un patrimonio de 1.300 millones de dólares. Su grupo también desarrolla complejos inmobiliarios en Miami y expandió su estructura financiera con la adquisición de TPCG Group. Además de impulsar iniciativas culturales como el MALBA, mantiene una vida pública activa, incluida su actual relación matrimonial con la modelo Elina Fernández.

Por último, Delfín Jorge Ezequiel Carballo es el sexto empresario argentino del ranking, con una fortuna de mil millones de dólares, ocupa el puesto 3332 del ranking global. Fue clave en la conformación del Grupo Macro y mantiene participación accionaria en el banco pese a dejar la dirección en 2020. También integró Genneia hasta 2019.

En el panorama general, Rocca lidera entre los argentinos, desplazando a Galperin; Bulgheroni y Eurnekian aumentaron su patrimonio, mientras que Costantini y Carballo registraron caídas.

Las principales fortunas argentinas se destacan por su diversificación sectorial: Techint lidera en industria pesada e infraestructura, Mercado Libre en tecnología, Pan American Energy en hidrocarburos y energías alternativas, y Corporación América en aeropuertos y energía. Consultatio y Grupo Macro se posicionan en el sector inmobiliario y financiero. Estas empresas mantienen relevancia por su capacidad de adaptación y por apostar a futuro en energías renovables, tecnología y servicios financieros digitales.

A su vez, estos empresarios tienen impacto regional e internacional, con inversiones en América Latina, Estados Unidos y Europa. Su presencia en el ranking global refleja la capacidad de sus conglomerados empresariales para sostener y ampliar patrimonios en un escenario económico dinámico y muy difícil para ciertos sectores donde las decisiones políticas ahorcan.