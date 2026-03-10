Maxi López desafió a Mauro Icardi: "Tenemos que charlar y puede ser en Párense de Manos" El exfutbolista liquidó a la expareja de Wanda Nara, madre de sus primeros tres hijos, y lo llamó "Voldemort". También reconoció que alguna vez quiso "cagarlo a trompadas". + Seguir en







Maxi López tiene cuentas pendientes con Mauro Icardi. La Nación

Maxi López, quien se reconcilió con Wanda Nara y trabajó a su lado en Masterchef Celebrity, admitió que alguna vez ha querido golpear a Mauro Icardi, la expareja de la madre de sus primeros tres hijos, y que tiene cuentas pendientes con él. "Sí, tenemos que charlar. En algún momento tenemos que charlar", deslizó cuando le consultaron si alguna vez quiso "cagar a trompadas" al jugador del Galatasaray.

Con el inminente regreso de López al streaming de la mano de Telefe, Grego Rossello le sugirió en broma: "La charla va a ser en Andá Pa’ Allá hoy a la noche". Maxi siguió el juego en Cortá por Lozano: "Puede ser, puede ser que la charla la podemos hacer en el evento que hiciste vos, en Párense de Manos. Claro, pues ahí se puede hacer. Una buena charla", tiró, filoso.

El finalista de MasterChef Celebrity apodó "Voldemort" a Icardi y argumentó, entre risas: "Es el malo". También reconoció que se lo cruzó "varias veces" por las dinámicas propias de una familia ensamblada.

La panelista invitada Evangelina Anderson le recordó que se habían cruzado en la cancha y que López no le quiso dar la mano: "Jugaron de rivales, me acuerdo, y ahí le sacaste la mano, ¿no? Te ofreció la mano y le hiciste así". El exdeportista solo asintió ante el gesto de retirar la mano y rechazar un saludo.

Sin embargo, sobre la posibilidad de que el padre de Francesca e Isabella se incorpore a River Plate, eligió dejar su enojo de lado y priorizar su fanatismo por el club: "Mientras haga goles en River, que venga el que quiera", concluyó.