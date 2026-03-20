20 de marzo de 2026 Inicio
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Crisis en el empleo: 4 de cada 10 argentinos trabaja bajo alguna condición de informalidad

El dato, correspondiente al cuatro trimestre del 2025, surge de un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El 32% de los trabajadores informales viven en hogares pobres y un 27% se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza. La franja etaria entre 25 y 44 años son los más afectados.

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Se extiende la crisis laboral en la era Milei. 

Se extiende la crisis laboral en la era Milei. 

Télam

Un informe elabora por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela un nuevo datos sobre la crisis actual del empleo: 4 de cada 10 argentinos trabaja bajo alguna condición de informalidad.

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Los datos corresponden al cuatro trimestre del 2025 y representan una suba cercana al 1%, respecto al mismo período del año previo. Las irregularidades alcanza a empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, sea laboral, impositiva y de la seguridad social.

Por su parte, el 32% de los trabajadores informales viven en hogares pobres y un 27% se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza. Y en lo que respecta a la franja etaria, los más afectados son los trabajadores entre 25 y 44 años.

Gráficos - informe UBA

La incidencia de la informalidad laboral difiere por categoría ocupacional: en el cuarto trimestre de 2025, la tasa entre los asalariados fue de 36,3%, la de los trabajadores por cuenta propia de 63,4% y la de los patrones de 28,7%.

En dicho periodo, en el total del empleo informal, los asalariados representaban un 60,4%, seguidos por los trabajadores por cuenta propia (36,4%), los patrones (2,2%) y los trabajadores familiares sin remuneración (1%). El mayor peso del empleo asalariado dentro de la informalidad se debe a su importancia relativa en el empleo total (71,5%).

El informe de la UBA sobre la informalidad laboral

Informe-Informalidad-Marzo

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