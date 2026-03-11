11 de marzo de 2026 Inicio
El desgarrador testimonio de los trabajadores de Lácteos Verónica: denuncian abandono y temen perder su trabajo

Entre la incertidumbre y la desesperación, los trabajadores de la histórica firma láctea contaron cómo la crisis golpea sus vidas cotidianas.

La crisis que atraviesa Lácteos Verónica se profundizó en los últimos días y dejó a cientos de trabajadores frente a un escenario de fuerte incertidumbre. Empleados de la planta de Boulogne recibieron telegramas en los que la empresa les comunicó que no debían presentarse a trabajar y que, durante los próximos 60 días, percibirán únicamente el 50% de sus salarios.

La medida se suma a un conflicto que, según denuncian los propios trabajadores, se arrastra desde hace meses. Afirman que llevan tres meses sin cobrar los sueldos completos, que todavía no percibieron los aguinaldos y que el último pago recibido fue en dos partes que, en total, apenas alcanzó los 58 mil pesos.

Fundada en 1923, Lácteos Verónica supo consolidarse como una de las compañías emblemáticas del sector lácteo argentino, con una amplia línea de productos y fuerte presencia en supermercados de todo el país. Hoy, sin embargo, su crisis impacta de lleno en las familias que dependen de la empresa.

"Hace 38 años trabajo en la empresa. Estamos desesperados. No sabemos qué hacer. Yo soy grande y después de esto no sé qué voy a hacer. Está todo mal. Uno se siente impotente ante tanta malaria generalizada. Es angustiante la situación", relató Víctor en diálogo con C5N.

El trabajador aseguró que la incertidumbre atraviesa a todo el personal. "No sabemos qué va a pasar. La empresa tampoco nos comunica nada. Estamos abandonados. Somos un descarte para ellos. No tenemos nada que avizore algo mejor", sostuvo.

La falta de ingresos ya impacta directamente en su vida cotidiana. "Estoy quemando los pocos ahorros que me quedan. Hasta fin de mes llego. Hay dos remedios que no pude comprar por esta situación. Hay uno que tengo que tomar todos los días y lo estoy tomando cada tres. Después deberé recurrir a mis hijos, cosa que no me gustaría porque ellos también tienen sus problemas y sus necesidades", explicó.

Otro de los empleados, Ramón, describió la gravedad del momento y cuestionó el rumbo económico. "Uno tiene derecho a ganarse el pan todos los días. Yo simplemente quiero trabajar. No sé de economía, pero sí sé que el rumbo que estamos llevando hoy no es bueno", señaló en diálogo con Radio 10.

Además, recordó el contraste con la situación de la empresa tiempo atrás. "Hace un año y medio Verónica no daba abasto de vender mercadería y hoy no tenemos nada para vender. Desde el jueves pasado mandaron telegramas informando que nos iban a pagar la mitad del sueldo. Encima venimos con una deuda del aguinaldo y dos meses de sueldo", afirmó.

