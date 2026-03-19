19 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Crisis del mercado laboral: mayor desocupación, precarización y caída de actividad

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina analizó los datos oficiales brindados por el Indec correspondientes al cuatro trimestre del 2025. La baja en los puestos de trabajo asalariados en el sector privado fue de 194.212.

Por
Se extiende la crisis laboral en la era Milei. 

Se extiende la crisis laboral en la era Milei. 

Red Creer

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la actual situación del mercado laboral, el cual bajo el gobierno de Javier Milei atraviesa una dramática crisis con mayor desocupación, contracción, precarización y caída de actividad. Específicamente, en el cuarto trimestre del 2025, la baja en los puestos de trabajo asalariados en el sector privado tocó el 3,1% alcanzando los 194.212.

El consumo de carne vacuna en Argentina tocó su mínimo histórico. 
Te puede interesar:

El consumo de carne vacuna volvió a caer en febrero y alcanzó su nivel más bajo en 20 años

El informe del CEPA, en base a los datos oficiales brindados por el Indec, marca que la dinámica general del mercado de trabajo durante el último año de gestión muestra que la tasa de desocupación registró un incremento, situándose en el 6,6%.

Dicho aumento, detallan, se explica porque "la desocupación se incrementó del 5,7% (4to trimestre de 2024) al 6,6% en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales en un año". El fenómeno no es igual en todo el país, ya que "las regiones de Gran Buenos Aires (7,5%) y Pampeana (6,9%) presentan los niveles más altos de desempleo".

desocupación 1

El escenario de contracción afecta de manera desproporcionada a los más jóvenes: en el caso de las mujeres [jóvenes], pasó del 13,8% al 16,8%, o sea un incremento de 3% en un año. mientras que entre los varones de hasta 29 años, "dicho incremento fue del 12,5% al 16,2%, lo que implica 3,7 puntos porcentuales de incremento anual", señala el trabajo.

desocupación

En cuanto a la calidad del empleo, se advierte acerca de un proceso de "precarización estructural de la fuerza laboral". La degradación laboral se manifiesta en que "se registró una caída de 194.212 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado (-3,1%), y se dieron 159.501 altas en el régimen de monotributo (+7,8%)".

El análisis de CEPA concluye que estos datos están "confirmando que los empleos perdidos, son reemplazados parcialmente con actividades desprotegidas".

La crisis laboral en números

Evolución de la desocupación

  • Aumento de la tasa: la desocupación se incrementó del 5,7% (4to trimestre de 2024) al 6,6% en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 0,9% en un año.

  • Impacto en jóvenes: la suba es mucho más severa en los menores de 29 años. En las mujeres jóvenes, la desocupación saltó del 13,8% al 16,8%, mientras que en los varones jóvenes pasó del 12,5% al 16,2%.

  • Distribución geográfica: las regiones de Gran Buenos Aires (7,5%) y Pampeana (6,9%) presentan los niveles más altos de desempleo del país.

Composición y calidad del Empleo

  • Destrucción de empleo neto: Se registró una caída en la tasa de empleo de 0,7%.

  • Caída del empleo asalariado: Hubo una reducción del 0,8% en la proporción de trabajadores asalariados, lo que indica una pérdida de puestos de trabajo en relación de dependencia.

  • Aumento del cuentapropismo: Como contrapartida, el cuentapropismo creció un 0,2%, fenómeno que el informe asocia a estrategias de subsistencia con baja cobertura social.

Precarización laboral

El informe analiza los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Pérdida de empleo privado: se registró una caída de 194.212 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado (-3,1%).

  • Crecimiento del monotributo: en el mismo periodo, se dieron 159.501 altas en el régimen de monotributo (+7,8%), confirmando que los empleos formales perdidos están siendo reemplazados parcialmente por actividades más desprotegidas.

El informe completo

2026.03.19_Mercado_de_Trabajo_Cuarto_Trimestre_2025_CEPA

Noticias relacionadas

El aumento mensual responde al índice de inflación informado oficialmente.

ANSES paga $450.319 en abril 2026: de qué se trata

Los feriados obligaron a modificar el calendario de pagos de marzo.

ANSES: qué pasa con el calendario de pagos el 23 y 24 de marzo 2026

La planta de gas licuado de Ras Laffan en Qatar.

Shock energético: los ataques a la energía dispararon el precio del petróleo y el gas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Se acerca el vencimiento: cuanto debés pagar en ARCA por el monotributo en marzo 2026

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en marzo.

El dólar no se mueve: se mantiene estable en $1.415 por tercer día consecutivo

La acumulación sigue limitada por pagos de deuda, la caída de las cotizaciones y salidas de depósitos en dólares.

El Banco Central compró dólares, pero las reservas volvieron a caer: ya perdió u$s1.065 millones en la semana

Rating Cero

Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

Con la música no, sentenció Catriel en la casa de Gran Hermano contra Tini Stoessel y Emilia Mernes

Catriel y Paco Amoroso estuvieron en Gran Hermano y se metieron en la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

GranHermano anuló todas las nominaciones por complot y sancionó a toda lacasa.

La decisión sin precedentes de Gran Hermano con los participantes: qué pasó

El superhéroe de Marvel regresa con todo para una nueva película.

Marvel reveló la primera imagen de Spider-Man: Brand New Day y causó furor: cómo es

Estrenada originalmente en 2008, la película volvió a ganar terreno en streaming.
play

Para ver en pareja: de qué se trata 27 bodas, la película romántica que está en Netflix y es de lo más visto

Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales
play

Esta película de un histórico boxeador llegó a Netflix y es de lo más visto: de quién se trata

últimas noticias

El consumo de carne vacuna en Argentina tocó su mínimo histórico. 

El consumo de carne vacuna volvió a caer en febrero y alcanzó su nivel más bajo en 20 años

Hace 8 minutos
El jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena.

Adorni y el viaje a Punta del Este: Un juez ya ordenó reconstruir el circuito del dinero para costear el vuelo privado

Hace 9 minutos
Agustín Pichot lideró a Los Pumas al histórico tercer puesto en el Mundial de Rugby 2007.

Agustín Pichot, optimista sobre el Mundial de Rugby 2035 en Argentina: "Si no hubiera chance no nos habríamos presentado"

Hace 14 minutos
play

La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda

Hace 18 minutos
Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

Hace 24 minutos