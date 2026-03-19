Crisis del mercado laboral: mayor desocupación, precarización y caída de actividad Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina analizó los datos oficiales brindados por el Indec correspondientes al cuatro trimestre del 2025. La baja en los puestos de trabajo asalariados en el sector privado fue de 194.212. Por + Seguir en







Se extiende la crisis laboral en la era Milei. Red Creer

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la actual situación del mercado laboral, el cual bajo el gobierno de Javier Milei atraviesa una dramática crisis con mayor desocupación, contracción, precarización y caída de actividad. Específicamente, en el cuarto trimestre del 2025, la baja en los puestos de trabajo asalariados en el sector privado tocó el 3,1% alcanzando los 194.212.

El informe del CEPA, en base a los datos oficiales brindados por el Indec, marca que la dinámica general del mercado de trabajo durante el último año de gestión muestra que la tasa de desocupación registró un incremento, situándose en el 6,6%.

Dicho aumento, detallan, se explica porque "la desocupación se incrementó del 5,7% (4to trimestre de 2024) al 6,6% en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales en un año". El fenómeno no es igual en todo el país, ya que "las regiones de Gran Buenos Aires (7,5%) y Pampeana (6,9%) presentan los niveles más altos de desempleo".

desocupación 1 El escenario de contracción afecta de manera desproporcionada a los más jóvenes: en el caso de las mujeres [jóvenes], pasó del 13,8% al 16,8%, o sea un incremento de 3% en un año. mientras que entre los varones de hasta 29 años, "dicho incremento fue del 12,5% al 16,2%, lo que implica 3,7 puntos porcentuales de incremento anual", señala el trabajo.

desocupación En cuanto a la calidad del empleo, se advierte acerca de un proceso de "precarización estructural de la fuerza laboral". La degradación laboral se manifiesta en que "se registró una caída de 194.212 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado (-3,1%), y se dieron 159.501 altas en el régimen de monotributo (+7,8%)".