Los bajos salarios y la desocupación encabezan nuevamente las principales preocupaciones de los argentinos Un estudio privado indagó acerca de las problemáticas que los aquejan en medio de una crisis social y económica, con fuerte pérdida del poder adquisitivo. En qué ubicación quedó la inflación, la seguridad y el detalle sobre la franja etaria mayor a 30 años. Por + Seguir en







La preocupación por el medio ambiente quedó en el último lugar.

Un estudio privado reveló que los bajos salarios y la desocupación son las principales preocupaciones de los argentinos bajo el gobierno de Javier Milei. El dato, que desplazó a la inflación e inseguridad, se enmarca en medio de una crisis social y económica con fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Se trata de un trabajo realizado a mediados de marzo por la consultora Trespuntozero que midió opiniones, actitudes y valoraciones de los argentinos en la coyuntura sociopolítica nacional.

Ante la consulta de ¿cuál es el principal problema del país a nivel nacional?, los bajos salarios (26,4%) y corrupción (25,3%) se ubican en primer y segundo lugar de un listado, donde medio ambiente y salud (0,3%), concluyen el mismo.

principal problema nacional En el medio figuran desocupación (18%), pobreza (12,3%), inflación (6%), educación (4,5%), inseguridad (3,9%) y tarifas (1,6%). Al momento de adentrarse en el detalle por género, los hombres (32,6%) tienen una mayor preocupación por los bajos salarios, frente a un 20,7% del las mujeres.

En la consulta sobre la problemática a nivel personal, el trabajo de la consultora dirigida por Shila Vilker, vuelve a posicionar los bajos salarios como la principal preocupación (43.8%). Muy lejos le siguieron desocupación (11,7%), pobreza (11,1%), inflación (8,4%) e inseguridad (7,4%).