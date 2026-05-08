8 de mayo de 2026 Inicio
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Qué monto de aguinaldo recibirán los jubilados de ANSES en junio 2026

Los titulares de jubilaciones del organismo previsional ya pueden estimar cuánto cobrarán el próximo mes.

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¿Qué monto recibirán los jubilados en junio 2026?.

¿Qué monto recibirán los jubilados en junio 2026?.

  • El medio aguinaldo de junio volverá a representar uno de los ingresos más esperados por jubilados y pensionados del sistema previsional
  • El pago extra se calculará tomando como referencia el mejor haber percibido durante el primer semestre de 2026
  • El cálculo del SAC se realiza únicamente sobre el haber remunerativo y no incluye el bono extraordinario
  • El ingreso total del mes podría combinar aumento por movilidad, bono y aguinaldo en un mismo calendario de pagos

El aguinaldo del próximo mes volverá a representar uno de los ingresos más esperados para los jubilados que cobran a través de ANSES. El Sueldo Anual Complementario se paga junto con los haberes mensuales y corresponde al 50% del mejor ingreso recibido durante el semestre. ¿Qué monto recibirán los jubilados en junio 2026?.

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El pago se realizará junto con el calendario habitual de haberes y las fechas se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Conocer este tipo de información permite anticipar cuánto dinero ingresará durante uno de los meses más importantes para los ex trabajadores.

ANSES JUBILADOS Refuerzo julio

A cuánto llegaría el aguinaldo de los jubilados de ANSES en junio 2026

Según las estimaciones actuales, quienes perciben la jubilación mínima podrían cobrar alrededor de $201.500 de aguinaldo en junio. El cálculo toma como referencia el haber sin incluir el bono extraordinario, ya que ese refuerzo no es remunerativo y no entra dentro de la liquidación del SAC.

Durante mayo, los jubilados que cobran la mínima perciben un ingreso total cercano a $463.174 con bono incluido. Si en junio se confirma un aumento aproximado del 2,5%, el haber mínimo podría superar los $403.000, cifra sobre la que se calcularía el medio aguinaldo.

Qué extra cobrarán los jubilados de ANSES en junio 2026

Además del aguinaldo, en junio los jubilados también cobrarían el haber actualizado por inflación y el bono previsional de $70.000 en caso de que el Gobierno mantenga su continuidad durante el próximo mes.

El ingreso total de junio podría estar compuesto por tres pagos diferentes:

  • El haber mensual actualizado por movilidad
  • El bono extraordinario de $70.000
  • El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre
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