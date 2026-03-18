18 de marzo de 2026 Inicio
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Cerraron más de 22 mil empresas y se perdieron al menos 300.000 empleos desde que asumió Milei

Así los reflejan los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre la retracción del sector empresarial que impactó de lleno en pymes. El número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en el mismo mes de 2025.

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El Gobierno atraviesa una fuerte crisis de empleo.

Desde que comenzó la presidencia de Javier Milei el entramado empresarial argentino sufrió una fuerte retracción con el cierre de 22.608 empresas y la pérdida de al menos 300 mil puestos de trabajo. Se tratan de datos oficiales aportados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) donde se detalla que el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en el mismo mes de 2025.

Pablo López defendió la postura de la gestión Kicillof.
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"La situación es muy crítica. Las empresas siguen cerrando, esperábamos que esto merme un poco, pero la verdad es que continúan acelerándose los cierres", indicó el periodista económico de C5N Guido Agostinelli en el Mañanas Argentinas.

En diciembre de 2025, cerraron 670 empresas, una baja mensual del 0,1% respecto a noviembre del año pasado. Esta fue la décimo quinta baja mensual ininterrumpida bajo el mandato de Milei. En tanto, en 2025 fueron 10.392 empresas las que decidieron bajar sus persianas, lo que constituyó la vigésimo segunda baja interanual consecutiva.

La alarmante de la situación es que el cierre de las empresas fue la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

pymes

La tendencia negativa marcada equivale a un promedio de 30 cierres por día durante los primeros 24 meses de gestión. El proceso de descapitalización mostró su mayor intensidad durante el primer semestre de 2024, tras la devaluación y el ajuste fiscal, y aunque luego registró una desaceleración, solo en noviembre de 2025 se contabilizaron 892 bajas netas.

El impacto según el tamaño de la firma revela que las empresas de hasta 500 trabajadores concentraron el 99,63% de las clausuras. En contraste, las grandes compañías de más de 501 empleados explicaron apenas el 0,37% del total, lo que evidencia que la crisis afectó de manera casi exclusiva al segmento de las pequeñas y medianas empresas.

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