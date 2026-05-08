Esta estrategia demanda un monitoreo constante del mercado y considerar que, en líneas generales, ofrece ganancias más moderadas frente a inversiones de mayor duración.

Invertir $2.000.000 en un plazo fijo durante mayo permite calcular de antemano cuánto dinero se obtendrá al finalizar los 30 días, convirtiéndose en una alternativa elegida por quienes buscan previsibilidad y estabilidad. A pesar de los cambios en la política monetaria y las variaciones de tasas, este instrumento continúa siendo una opción vigente porque garantiza desde el inicio el capital final que recibirá el ahorrista, sin depender de movimientos bruscos del mercado.

En escenarios económicos inciertos, el plazo fijo suele funcionar como una herramienta de resguardo para quienes prefieren evitar la volatilidad de otras inversiones. Depositar una suma elevada posibilita organizar gastos futuros o planificar nuevas colocaciones financieras con mayor seguridad, ya que el rendimiento está definido desde el momento de la constitución. Esto reduce la necesidad de seguir diariamente las fluctuaciones económicas y facilita una administración más ordenada del dinero.

Además, la posibilidad de realizar la operación de manera digital refuerza la practicidad del sistema. A través del home banking o aplicaciones bancarias, el inversor puede gestionar sus ahorros de forma rápida y segura, asegurando que los $2.000.000 generen intereses durante el período acordado y aporten mayor tranquilidad financiera.

Si se invierten $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento final variará según el canal elegido para realizar la operación . De acuerdo con el simulador, los canales electrónicos ofrecen una TNA del 18,50%, lo que genera un interés de $30.410,96 al finalizar el mes y un monto total de $2.030.410,96. En cambio, al realizar el trámite de manera presencial en una sucursal, la tasa baja al 18,00%, otorgando una ganancia de $29.589,04 y un total final de $2.029.589,04. Esta diferencia refleja la ventaja que suelen ofrecer las plataformas digitales para maximizar el rendimiento del ahorro.

Además, las tasas efectivas anuales (TEA) muestran una proyección más favorable para quienes reinvierten capital e intereses de forma continua. En el caso del canal electrónico, la TEA alcanza el 20,15%, mientras que en sucursal se ubica en el 19,56%. Esto permite visualizar cómo la capitalización periódica puede potenciar el crecimiento del dinero a largo plazo, especialmente en contextos donde la previsibilidad y la estabilidad financiera son factores clave para los inversores.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

En el escenario económico de mayo de 2026, los plazos fijos atraviesan un momento desafiante frente al avance de los precios. Con una inflación mensual en torno al 3,4% y tasas bancarias que se ubican entre el 18% y el 18,5% de TNA, el rendimiento mensual ronda apenas el 1,5%. Esta diferencia genera una tasa real negativa: el capital crece en términos nominales, pero pierde poder de compra frente al ritmo de la inflación.

En este contexto, muchos ahorristas continúan eligiendo el plazo fijo tradicional por su simplicidad y liquidez a 30 días, aunque con una mirada más estratégica. La clave pasa por analizar la Tasa Efectiva Anual, que mediante la reinversión de intereses puede acercarse al 20%. Aun así, ese rendimiento sigue sin alcanzar la dinámica inflacionaria, lo que limita su capacidad como herramienta de resguardo del valor.

Frente a esta brecha, comienzan a ganar terreno otras alternativas que buscan proteger mejor el capital. Instrumentos como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión aparecen como opciones a considerar para quienes priorizan mantener el poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación continúa marcando el pulso de las decisiones financieras en Argentina.