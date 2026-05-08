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Aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES: qué monto entrega en mayo 2026

El organismo previsional confirmó las nuevas cifras y quiénes podrán acceder al beneficio durante este mes.

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¿Qué monto entrega en mayo 2026?

¿Qué monto entrega en mayo 2026?

  • El aumento impactará en los montos que reciben familias con hijos que acceden a asistencia estatal para la compra de alimentos
  • Los nuevos valores comenzarán a cobrarse durante mayo y variarán según la cantidad de hijos a cargo
  • La actualización busca reforzar el poder de compra frente al incremento de precios en productos básicos
  • El refuerzo económico alcanza a titulares de AUH, embarazadas y madres que cobran pensiones no contributivas
  • El organismo previsional confirmó cuáles son los grupos que continuarán accediendo al programa alimentario

    Aumento en la Tarjeta Alimentar: el Gobierno confirmó un aumento en las cifras de la ayuda estatal que se paga a través de ANSES. La actualización comenzará a regir desde este mes y alcanza a miles de familias que reciben asistencia junto con otras prestaciones sociales: ¿qué monto entrega en mayo 2026?.

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    Este tipo de información es clave para las personas que dependen de la asistencia estatal para organizar sus gastos mensuales y saber con cuánto dinero contarán. Los cambios en los montos de beneficios como la Tarjeta Alimentar generan un fuerte interés porque impactan directamente en la compra de alimentos y en la economía cotidiana de miles de familias.

    Además, las actualizaciones de ANSES suelen despertar mucha atención entre beneficiarios de AUH, AUE y pensiones, ya que cualquier modificación en los pagos puede influir en la planificación del hogar. Por eso, conocer quiénes acceden al subsidio, cuánto se cobra y desde cuándo rigen los nuevos valores se vuelve una información muy buscada en redes y plataformas digitales.

    A cuánto llega la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026

    La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Capital Humano y busca reforzar el poder de compra de los beneficiarios frente al aumento de precios. Con esta suba, los montos mensuales pasarán a ubicarse entre $72.250 y $149.425, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.

    Las familias con un hijo de hasta 14 años pasarán a recibir $72.250. En el caso de quienes tengan dos hijos, el monto ascenderá a $113.299, mientras que las familias con tres hijos cobrarán $149.425 durante mayo.

    Además, las personas que perciben de manera conjunta la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar tendrán ingresos más altos durante este mes. En algunos casos, la suma total de ambos beneficios superará los $290.000, dependiendo de la composición familiar.

    ANSES

    Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES

    La asistencia alimentaria está destinada a adultos que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. También pueden acceder embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo, personas con hijos con discapacidad que cobran AUH y madres de siete hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas.

    Cuánto se cobra en mayo 2026

    • Familias con un hijo: $72.250
    • Familias con dos hijos: $113.299
    • Familias con tres hijos: $149.425
    • Titulares de Asignación por Embarazo: $72.250

    En paralelo, quienes cobran AUH junto con la Tarjeta Alimentar recibirán montos combinados que variarán según la cantidad de hijos y la situación de cada grupo familiar.

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