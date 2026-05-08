8 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo es el trámite de la Libreta AUH de ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo de forma digital para garantizar el cobro del 20% retenido.

Por
Debido a la modificación impulsada por el Gobierno

Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio. 

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado de la administración pública nacional de Argentina.
  • Su función principal es administrar la cobertura social de los ciudadanos, incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones por desempleo.
  • La ANSES mantiene habilitado el canal digital para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta de este año.
  • El trámite permite verificar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los menores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado de la administración pública nacional de Argentina, dependiente del Ministerio de Capital Humano, encargado de gestionar y pagar las prestaciones de la seguridad social.

¿Qué monto entrega en mayo 2026?
Te puede interesar:

Aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES: qué monto entrega en mayo 2026

Su función principal es administrar la cobertura social de los ciudadanos, incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones por desempleo.

Actualmente, la ANSES mantiene habilitado el canal digital para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta de este año. El trámite permite verificar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los menores. Con esta acreditación, el organismo habilita el cobro del 20% que se retuvo mensualmente durante el ejercicio anterior.

Qué debés saber sobre el trámite de la Libreta AUH de ANSES en mayo 2026

Para iniciar la gestión de la Libreta AUH de ANSES en el mes de mayo 2026, los interesados deben ingresar a la sección "Hijos" dentro de la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Desde allí se genera el formulario PS 1.47, que contiene los campos específicos para que el centro de salud y la escuela certifiquen los datos del menor.

ANSES AUH 2.png

Es fundamental que el documento sea impreso y completado de forma legible para evitar rechazos en el momento de la carga digital. El proceso de cumplimiento de esta normativa es una condición necesaria para asegurar la continuidad del beneficio y acceder al pago acumulado. Los padres o tutores tienen la responsabilidad de completar el formulario correspondiente y hacerlo firmar por las autoridades sanitarias y educativas, para que realmente se haga efectivo el cobro.

Una vez que el documento tiene las firmas y sellos requeridos, se debe subir al aplicativo oficial del organismo para que el sistema procese la información. En el centro de salud, los profesionales deben dejar constancia de los controles pediátricos y el cumplimiento de las vacunas obligatorias según la edad. Por otro lado, la institución educativa tiene que certificar la inscripción y la asistencia regular del alumno. Sin estas dos acreditaciones, la Libreta se considera incompleta y el organismo no liquida el monto retenido del año anterior. La misma es indispensable también para garantizar el cumplimiento de sanidad que todos los menores de Argentina necesitan indispensablemente.

AUH 1 ANSES.png

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué monto recibirán los jubilados en junio 2026?.

Qué monto de aguinaldo recibirán los jubilados de ANSES en junio 2026

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 8 de mayo

Una aclaración a tener en cuenta.

Qué titulares de AUH de ANSES no podrán recibir el beneficio en mayo 2026

Los titulares del Programa Hogar mes tiene nuevos montos 

Programa Hogar de ANSES: qué requisitos tiene en mayo 2026

Cuanto aumentó el bono para jubilados que brinda el ANSES en mayo 2026.

Con aumento y bono: qué monto total reciben los jubilados de ANSES en mayo 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 7 de mayo

Rating Cero

Una imagen de Wanda Nara y Maxi López volvió a revolucionar las redes sociales.

¿Están juntos? Se filtró una foto de Maxi López y Wanda Nara a punto de besarse

El conductor habló sobre la vida junto a la mujer que le dio la vida.

Murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini: "La entendí de grande"

Qorianka Kilcher es una actriz de ascendencia peruana y suizo-alemana que alcanzó la fama por Pocahontas. 

Una actriz peruana demandó a James Cameron por explotar su imagen en Avatar

La Guardia Civil española está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del actor. 

Muerte y misterio: hallaron sin vida a una estrella británica tras una fiesta en España

El canal de televisión América, sacudido por una nueva noticia.

El descargo de una figura de América TV luego que dieran de baja su programa: "Estoy muy movilizada"

L-Gante, otra vez, foco de polémicas.

Nuevo escándalo de L-Gante: podría volver a la cárcel por este insólito motivo

últimas noticias

¿Qué monto entrega en mayo 2026?

Aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES: qué monto entrega en mayo 2026

Hace 15 minutos
¿Qué monto recibirán los jubilados en junio 2026?.

Qué monto de aguinaldo recibirán los jubilados de ANSES en junio 2026

Hace 19 minutos
Qué personas tienen feriado el próximo 11 de mayo en Buenos Aires. 

¿Cambia de día? A qué día se pasaría el feriado del 12 de mayo en 2026

Hace 21 minutos
Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio. 

Cómo es el trámite de la Libreta AUH de ANSES en mayo 2026

Hace 22 minutos
play

Se levantó el paro de colectivos de 7 líneas en el AMBA

Hace 1 hora