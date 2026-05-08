Cómo es el trámite de la Libreta AUH de ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado de la administración pública nacional de Argentina, dependiente del Ministerio de Capital Humano , encargado de gestionar y pagar las prestaciones de la seguridad social .

Actualmente, la ANSES mantiene habilitado el canal digital para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta de este año. El trámite permite verificar el cumplimiento de los controles de salud , el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los menores . Con esta acreditación, el organismo habilita el cobro del 20% que se retuvo mensualmente durante el ejercicio anterior.

Para iniciar la gestión de la Libreta AUH de ANSES en el mes de mayo 2026 , los interesados deben ingresar a la sección "Hijos" dentro de la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social . Desde allí se genera el f ormulario PS 1.47 , que contiene los campos específicos para que el centro de salud y la escuela certifiquen los datos del menor.

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Es fundamental que el documento sea impreso y completado de forma legible para evitar rechazos en el momento de la carga digital. El proceso de cumplimiento de esta normativa es una condición necesaria para asegurar la continuidad del beneficio y acceder al pago acumulado. Los padres o tutores tienen la responsabilidad de completar el formulario correspondiente y hacerlo firmar por las autoridades sanitarias y educativas, para que realmente se haga efectivo el cobro.

Una vez que el documento tiene las firmas y sellos requeridos, se debe subir al aplicativo oficial del organismo para que el sistema procese la información. En el centro de salud, los profesionales deben dejar constancia de los controles pediátricos y el cumplimiento de las vacunas obligatorias según la edad. Por otro lado, la institución educativa tiene que certificar la inscripción y la asistencia regular del alumno. Sin estas dos acreditaciones, la Libreta se considera incompleta y el organismo no liquida el monto retenido del año anterior. La misma es indispensable también para garantizar el cumplimiento de sanidad que todos los menores de Argentina necesitan indispensablemente.