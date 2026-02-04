4 de febrero de 2026 Inicio
Descuentos y reintegros para jubilados de ANSES: todo lo que hay que saber en febrero 2026

Las promociones se actualizan cada mes. Consultar condiciones permite aprovechar mejor cada beneficio.

  • En febrero sigue vigente el programa de descuentos y reintegros de ANSES para jubilados y pensionados.
  • El beneficio se aplica en más de 7.000 comercios de todo el país, incluidos supermercados y negocios barriales.
  • No requiere trámites ni inscripción previa ya que el ahorro se obtiene al pagar con la tarjeta de débito del haber.
  • Bancos como Nación, Galicia y Supervielle suman promociones adicionales según el comercio y el medio de pago.

Durante febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo el programa de Beneficios ANSES, que ofrece descuentos y reintegros a jubilados y pensionados en comercios adheridos de todo el país.

Se trata de un esquema que se renueva mes a mes y que se complementa con promociones impulsadas por entidades bancarias. El objetivo es reducir el gasto en compras habituales y acompañar el poder de compra de quienes perciben ingresos previsionales.

El alcance del programa incluye tanto grandes cadenas como negocios de cercanía, con rebajas aplicables sobre productos esenciales, siempre que se utilicen los medios de pago habilitados.

Carrefour
Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES

El programa está dirigido a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES. El beneficio se extiende a miles de personas en todo el territorio nacional y se aplica en más de 7.000 comercios adheridos, entre supermercados, farmacias y locales de barrio.

Las rebajas alcanzan productos de consumo diario como alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, con el fin de generar un ahorro directo en gastos que se realizan frecuentemente.

Supermercado inflación

Cómo funciona Beneficios ANSES

El sistema se caracteriza por su modalidad automática. No es necesario realizar gestiones previas ni presentar documentación adicional. Para acceder a los descuentos o reintegros, el beneficiario debe abonar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobra la jubilación o pensión.

Según el comercio y la promoción vigente, el beneficio se refleja en el momento del pago o se acredita posteriormente como reintegro. Los descuentos suelen comenzar en el 10% y, en determinados rubros, pueden llegar al 20%, especialmente en perfumería y productos de limpieza. En muchos casos no se establece un límite máximo, lo que permite un mayor ahorro mensual.

A estos beneficios se suman las promociones bancarias. El Banco Nación ofrece un 5% de reintegro en supermercados seleccionados, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000. Banco Galicia brinda descuentos de hasta el 25% y la opción de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados. Banco Supervielle presenta una de las propuestas más amplias: los martes aplica un 20% de descuento en cadenas como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más con tarjeta de débito, con un tope de $25.000, y suma un 50% de rebaja en farmacias ese mismo día.

