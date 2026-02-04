Durante febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo el programa de Beneficios ANSES, que ofrece descuentos y reintegros a jubilados y pensionados en comercios adheridos de todo el país.

Se trata de un esquema que se renueva mes a mes y que se complementa con promociones impulsadas por entidades bancarias. El objetivo es reducir el gasto en compras habituales y acompañar el poder de compra de quienes perciben ingresos previsionales.

El alcance del programa incluye tanto grandes cadenas como negocios de cercanía, con rebajas aplicables sobre productos esenciales, siempre que se utilicen los medios de pago habilitados.

El programa está dirigido a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES. El beneficio se extiende a miles de personas en todo el territorio nacional y se aplica en más de 7.000 comercios adheridos, entre supermercados, farmacias y locales de barrio.

Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.

Las rebajas alcanzan productos de consumo diario como alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, con el fin de generar un ahorro directo en gastos que se realizan frecuentemente.

Cómo funciona Beneficios ANSES

El sistema se caracteriza por su modalidad automática. No es necesario realizar gestiones previas ni presentar documentación adicional. Para acceder a los descuentos o reintegros, el beneficiario debe abonar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobra la jubilación o pensión.

Según el comercio y la promoción vigente, el beneficio se refleja en el momento del pago o se acredita posteriormente como reintegro. Los descuentos suelen comenzar en el 10% y, en determinados rubros, pueden llegar al 20%, especialmente en perfumería y productos de limpieza. En muchos casos no se establece un límite máximo, lo que permite un mayor ahorro mensual.

A estos beneficios se suman las promociones bancarias. El Banco Nación ofrece un 5% de reintegro en supermercados seleccionados, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000. Banco Galicia brinda descuentos de hasta el 25% y la opción de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados. Banco Supervielle presenta una de las propuestas más amplias: los martes aplica un 20% de descuento en cadenas como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más con tarjeta de débito, con un tope de $25.000, y suma un 50% de rebaja en farmacias ese mismo día.