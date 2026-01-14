Cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó la serie de condiciones a cumplir para cobrar este extra. Por + Seguir en







Anses explicó cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026. sitio web oficial de ANSES/ freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social está próxima a entregar la Ayuda Escolar Anual.

Para poder cobrarla, es necesario que los hijos cumplan una serie de requisitos.

Para este año el monto será de $85.000.

Este extra se abona automáticamente por cada hijo en edad escolar que haya presentado el certificado de alumno regular hasta el 31 de diciembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se prepara para entregar la Ayuda Escolar Anual, un extra que se paga una vez al año en el inicio de cada ciclo lectivo para cada hijo en edad escolar. Para poder acceder a su cobro, se deben cumplir una serie de condiciones y requisitos por parte de los hijos.

Ayuda Escolar ANSES Tras el aumento anunciado, quedaron establecidos los requisitos para recibir la ayuda por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en 2026 Para este año el monto de la Ayuda Escolar Anual será de $85.000.

Requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual de ANSES Las condiciones para cobrar este extra son:

Del hijo A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario). Del hijo con discapacidad Sin límite de edad.

Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación. Cómo acceder a la Ayuda Escolar 2026 de ANSES El trámite se realiza de forma online a través de esta serie de pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos”.

Seleccionar “Presentar certificado escolar”.

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar. Una vez que es validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.