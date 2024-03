Con una inflación de más del 36% en 2024, Luis Caputo celebró que un hipermercado cambió sus promociones

"Muchas empresas pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajar, pero vía promociones, del tipo '60% de descuento en la segunda unidad' o hasta 2x1", amplió.

"Estos descuentos, si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria", aseguró en ese entonces.

Este miércoles, en esa línea, destacó las ofertas por unidad implementadas por una cadena.

Javier Milei, en contra de las promociones 2x1: "Los precios están bajando pero no se reflejan en el índice del INDEC"

El Presidente también se había manifestado en contra de promociones del estilo 2x1 o "50% en la segunda unidad". "Cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas y lo limpia de lo que es toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito", aseguró Milei en diálogo con La Nación+ el pasado jueves.

"Cuando empieza a acelerarse la crisis las empresas empezaron a preciar con una tasa de inflación mucho más alta y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, se encuentran que no pueden vender y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios que es 2x1 y todo ese tipo de promociones en realidad implica que los precios están bajando pero no son manifestados en el índice", explicó.