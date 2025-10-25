Complemento Leche de ANSES: ¿hay aumento en noviembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los nuevos montos para el próximo mes.

Anses confirmó si hay aumento en el Complemento Leche o no en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el nuevo monto del Complemento Leche para noviembre. Se trata de una prestación incluida en el Plan 1000 Días con el objetivo de asegurar el acceso a alimentos esenciales, como la leche, durante los primeros años de vida.

El Complemento Leche está destinado a:

Este beneficio se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal.

Monto del Complemento Leche de ANSES en noviembre 2025

El Complemento Leche tendrá un aumento del 2,08% en noviembre, por lo que el nuevo monto es de $45.142.