Complemento Leche de ANSES: ¿hay aumento en noviembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los nuevos montos para el próximo mes.

Anses confirmó si hay aumento en el Complemento Leche o no en noviembre.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el nuevo monto del Complemento Leche para noviembre.
  • Este beneficio no requiere un trámite adicional para ser cobrado, el organismo lo lo acredita automáticamente a los titulares de la AUH o la AUE.
  • El Complemento tendrá un aumento del 2,08%, elevando el total a $45.142.
  • Se trata de una ayuda económica destinada a garantizar una nutrición adecuada para embarazadas y niños menores de 3 años
Anses explicó a los jubilados cómo calcular su bono de refuerzo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el nuevo monto del Complemento Leche para noviembre. Se trata de una prestación incluida en el Plan 1000 Días con el objetivo de asegurar el acceso a alimentos esenciales, como la leche, durante los primeros años de vida.

Complemento Leche ANSES
Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche está destinado a:

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de los 3 meses de gestación.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos de hasta 3 años de edad.

Este beneficio se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal.

Monto del Complemento Leche de ANSES en noviembre 2025

El Complemento Leche tendrá un aumento del 2,08% en noviembre, por lo que el nuevo monto es de $45.142.

