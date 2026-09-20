Como quedan las pensiones de ANSES en octubre 2026 con el aumento Conocé toda la información sobre el aumento previsto para octubre, el bono extraordinario y los montos de cada prestación. Por Agregar C5N en









Conocé como quedarán las pensiones de ANSES en octubre tras el aumento. Freepik

ANSES dio a conocer cómo quedarán las prestaciones durante el próximo mes.

Las pensiones tendrán una actualización en octubre a partir del esquema de movilidad vigente.

Los beneficiarios recibirán un refuerzo extraordinario junto con el haber mensual.

El valor de cada prestación se determina según un porcentaje del haber mínimo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos valores para octubre de 2026 de las Pensiones no Contributivas y Asistenciales, que tendrán una actualización del 1,7%. El incremento responde al esquema de movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se definió a partir del dato de inflación de agosto informado por el INDEC.

Además del aumento previsto para octubre, las autoridades confirmaron el bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de los beneficiarios. El adicional estará destinado a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), quienes lo cobrarán junto con el haber correspondiente a ese mes.

Las pensiones de ANSES tendrán un aumento de 1,7% en octubre de 2026. Freepik Qué monto alcanzan las pensiones de ANSES en octubre 2026 Las Pensiones No Contributivas (PNC) gestionadas por ANSES se calculan en función de un porcentaje fijo del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondiente a octubre de 2026. Este mecanismo permite establecer el monto que corresponde a cada tipo de prestación.

En el caso de la Pensión No Contributiva por Invalidez o Discapacidad, el haber equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que el monto básico será de $305.023,96. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el total llegará a $375.023,96.

La Pensión No Contributiva por Vejez también se establece en el 70% del haber mínimo, por lo que para octubre de 2026 tendrá un monto básico de $305.023,96. Con la incorporación del bono extraordinario, el ingreso bruto total llegará a $375.023,96.

En el caso de la Pensión para Madres de 7 hijos, la prestación representa el 100% del haber mínimo, con una base de $435.748,51. Al sumar el bono de $70.000, el monto ascenderá a $505.748,51, al que se pueden agregar los importes correspondientes a la Tarjeta Alimentar para quienes tengan hijos menores a cargo.