20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Para qué sirve el truco casero de envolver el celular en papel de aluminio

Un truco que circula en redes permite ver cómo un material de uso cotidiano puede afectar la conexión del teléfono.

Por
Conocé de que se trata el truco casero de envolver el celular en papel de aluminio.

Conocé de que se trata el truco casero de envolver el celular en papel de aluminio.

Excélsior
  • El curioso truco casero puede afectar el funcionamiento habitual del celular.
  • El material utilizado genera una barrera que interfiere con algunas conexiones.
  • El efecto puede comprobarse fácilmente desde otro dispositivo.
  • No se recomienda mantener el teléfono cubierto durante períodos prolongados.

Envolver el celular con papel de aluminio puede parecer una idea bastante extraña, pero tiene una explicación concreta. El truco consiste en cubrir por completo el dispositivo y, al hacerlo, puede afectar las señales que utiliza para mantenerse conectado. Detrás de este efecto hay un fenómeno físico que permite entender por qué el teléfono puede quedar temporalmente aislado.

El Comando Radioeléctrico, la Comisaría 23, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate de la mujer de 76 años.
Te puede interesar:

Vivía en San Martín de los Andes y tenía 76 años: quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar

Al quedar completamente rodeado por aluminio, el celular puede tener dificultades para recibir o emitir determinadas ondas electromagnéticas. Esto puede afectar conexiones como las de red móvil, Wi-Fi, Bluetooth y GPS, aunque el resultado depende de qué tan bien esté cubierto el equipo y de las características de cada señal. En la práctica, algunas conexiones pueden reducirse considerablemente o interrumpirse mientras el teléfono permanece envuelto.

¿Para qué sirve envolver el celular en papel aluminio?

¿Para qué sirve envolver el celular en papel aluminio?

Por eso, uno de los efectos más fáciles de observar es la pérdida temporal de señal. Si la cobertura es suficiente, pueden dejar de ingresar llamadas, mensajes o notificaciones que dependan de una conexión activa. Al retirar el papel de aluminio, el teléfono vuelve a buscar las redes disponibles y recupera progresivamente sus conexiones habituales.

De qué se trata el truco casero de envolver el celular en papel aluminio

La explicación detrás del truco está relacionada con el principio conocido como jaula de Faraday. Este fenómeno se produce cuando una estructura conductora puede reducir el ingreso y la salida de determinadas ondas electromagnéticas. En este caso, el aluminio funciona como una barrera alrededor del dispositivo, aunque su efectividad no es absoluta y depende de cómo se realice el recubrimiento.

El efecto puede comprobarse de una manera bastante sencilla en casa. Después de cubrir completamente el celular, es posible intentar llamarlo desde otro teléfono o revisar si continúa conectado a una red Wi-Fi. Si el recubrimiento consiguió bloquear suficientemente las señales, la comunicación puede interrumpirse mientras el dispositivo permanezca envuelto.

El aluminio funciona como una barrera alrededor del dispositivo que puede bloquear distintas señales.

El aluminio funciona como una barrera alrededor del dispositivo que puede bloquear distintas señales.

De todos modos, se trata principalmente de un experimento puntual y no de una práctica para mantener el celular cubierto durante mucho tiempo. Al quedarse sin conexión, el equipo puede intentar encontrar una red disponible de manera constante, lo que podría aumentar el consumo de batería y generar más temperatura. Además, mientras esté aislado, existe el riesgo de perder llamadas o mensajes importantes, por lo que el truco sirve más para observar el fenómeno que para usarlo habitualmente.

Noticias relacionadas

Investigan la muerte de una mujer en las aguas del Lácar en San Martín de los Andes.

Una mujer de 76 años falleció tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar

por que los restos de cafe pueden ser un truco definitivo para tu jardin

Por qué los restos de café pueden ser un truco definitivo para tu jardín

8 de cada 10 higares argentinos conviven con al menos un animal de compañía. 

Cuidar en tiempos de crisis: cómo sobreviven las familias que no resignan a sus mascotas

Excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en 1982 viajaron a las islas y desplegaron una réplica de la bandera que los futbolistas exhibieron tras eliminar a Inglaterra en el Mundial.

La bandera de Malvinas que mostró la Selección en el Mundial flameó en la Islas

La primera locomotora de carga llegó a la provincia y será incorporada al proyecto de recuperación del histórico corredor ferroviario del norte santacruceño.

Vidal destacó el avance de la reactivación ferroviaria en Santa Cruz: "Estamos haciendo lo que otros no hicieron"

Argentino viral: Vive en el campo y compartió un método casero para hacer dulce de leche.

Vive en el campo, mostró como hacer dulce de leche y se volvió viral

Rating Cero

Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 
play

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

Así fue el comentario viral de una conductora de TV a Nahuel Pennisi.

Cuál es el comentario que le hizo una conductora a Nahuel Pennisi y que se volvió viral

Este fue el papel que cambió la carrera de George Clooney.

Cuál fue el papel que hizo saltar a la fama a George Clooney: fue de grande

Así fue la sorprendente transformación de John Travolta para su próxima película.

Cambio impecable: como fue la sorprendente transformación de John Travolta

“Yo compuse canciones para la eternidad”, expresó Axel.

Axel fulminó a las nuevas generaciones de artistas: "Creen que son famosos por dos canciones"

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

últimas noticias

El Comando Radioeléctrico, la Comisaría 23, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate de la mujer de 76 años.

Vivía en San Martín de los Andes y tenía 76 años: quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar

Hace 11 minutos
Lula Da Silva / Flávio Bolsonaro

Elecciones en Brasil: un informe de inteligencia advierte sobre un riesgo crítico de interferencia de Estados Unidos

Hace 26 minutos
play
Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

Hace 27 minutos
Investigan la muerte de una mujer en las aguas del Lácar en San Martín de los Andes.

Una mujer de 76 años falleció tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar

Hace 1 hora
Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo.

Se viene otro clásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra San Lorenzo

Hace 1 hora