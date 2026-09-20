Para qué sirve el truco casero de envolver el celular en papel de aluminio Un truco que circula en redes permite ver cómo un material de uso cotidiano puede afectar la conexión del teléfono. Por Agregar C5N en









Conocé de que se trata el truco casero de envolver el celular en papel de aluminio. Excélsior

El curioso truco casero puede afectar el funcionamiento habitual del celular.

El material utilizado genera una barrera que interfiere con algunas conexiones.

El efecto puede comprobarse fácilmente desde otro dispositivo.

No se recomienda mantener el teléfono cubierto durante períodos prolongados. Envolver el celular con papel de aluminio puede parecer una idea bastante extraña, pero tiene una explicación concreta. El truco consiste en cubrir por completo el dispositivo y, al hacerlo, puede afectar las señales que utiliza para mantenerse conectado. Detrás de este efecto hay un fenómeno físico que permite entender por qué el teléfono puede quedar temporalmente aislado.

Al quedar completamente rodeado por aluminio, el celular puede tener dificultades para recibir o emitir determinadas ondas electromagnéticas. Esto puede afectar conexiones como las de red móvil, Wi-Fi, Bluetooth y GPS, aunque el resultado depende de qué tan bien esté cubierto el equipo y de las características de cada señal. En la práctica, algunas conexiones pueden reducirse considerablemente o interrumpirse mientras el teléfono permanece envuelto.

¿Para qué sirve envolver el celular en papel aluminio? Xataka Móvil Por eso, uno de los efectos más fáciles de observar es la pérdida temporal de señal. Si la cobertura es suficiente, pueden dejar de ingresar llamadas, mensajes o notificaciones que dependan de una conexión activa. Al retirar el papel de aluminio, el teléfono vuelve a buscar las redes disponibles y recupera progresivamente sus conexiones habituales.

De qué se trata el truco casero de envolver el celular en papel aluminio La explicación detrás del truco está relacionada con el principio conocido como jaula de Faraday. Este fenómeno se produce cuando una estructura conductora puede reducir el ingreso y la salida de determinadas ondas electromagnéticas. En este caso, el aluminio funciona como una barrera alrededor del dispositivo, aunque su efectividad no es absoluta y depende de cómo se realice el recubrimiento.

El efecto puede comprobarse de una manera bastante sencilla en casa. Después de cubrir completamente el celular, es posible intentar llamarlo desde otro teléfono o revisar si continúa conectado a una red Wi-Fi. Si el recubrimiento consiguió bloquear suficientemente las señales, la comunicación puede interrumpirse mientras el dispositivo permanezca envuelto.