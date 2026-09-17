Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 18 de septiembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 18 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo El organismo previsional informó que este viernes 18 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 8, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a sus haberes este viernes, según el calendario de pagos correspondiente a septiembre. En esta jornada, el cronograma contempla a quienes tengan DNI finalizado en 8.

ANSES: Asignación por Embarazo Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 6 podrán cobrar sus haberes este viernes 18 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.