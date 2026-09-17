Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 18 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 18 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
El organismo previsional informó que este viernes 18 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 8, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a sus haberes este viernes, según el calendario de pagos correspondiente a septiembre. En esta jornada, el cronograma contempla a quienes tengan DNI finalizado en 8.
ANSES: Asignación por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 6 podrán cobrar sus haberes este viernes 18 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, ANSES estableció que pueden percibir estos montos todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.