17 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 18 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 18 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Conocé cuales son todos los trámites de ANSES que se pueden hacer de manera online.
Te puede interesar:

Uno por uno: estos son todos los trámites de ANSES que se pueden gestionar online

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo previsional informó que este viernes 18 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 8, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a sus haberes este viernes, según el calendario de pagos correspondiente a septiembre. En esta jornada, el cronograma contempla a quienes tengan DNI finalizado en 8.

ANSES: Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 6 podrán cobrar sus haberes este viernes 18 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, ANSES estableció que pueden percibir estos montos todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno cambió el sistema de control de la AUH. 

El Gobierno automatiza el pago de las retenciones de la AUH: qué requisitos hay que cumplir para cobrar el 100%

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 17 de septiembre

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este miércoles 16 de septiembre

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este martes 15 de septiembre

Conocé el monto que entrega ANSES a cada titular de AUH en septiembre de 2026.

Cuál es el monto que recibe cada titular de AUH de ANSES por hijo en septiembre 2026

Las Becas Progresar brindan una ayuda económica mensual para estudiantes que cumplen con los requisitos del programa.

Cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES en septiembre 2026

Rating Cero

Yanina Latorre cuestionó con dureza a la actriz.

Yanina Latorre opinó sobre la polémica del bikini de la China Suárez y no tuvo piedad: "Se arruinaron la vida..."

¡Inesperado! Juli Poggio se burló de la China Suárez.

La inesperada burla de Juli Poggio a la China Suárez en MasterChef que descolocó a Wanda Nara

Los Mirlos del Perú llegan al Tiny Desk en el mes de la Música Latina. 
play

Llegó la cumbia al Tiny Desk: Los Mirlos del Perú estrenaron su sesión con identidad amazónica

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito impactó en el Festival de San Sebastián con un look inspirado en Malvinas

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Flor azul y acuarela: qué significan los detalles de la invitación a la boda de Tini y De Paul

La modelo posó al sol y respondió con firmeza a los cuestionamientos sobre su cuerpo.

La China Suárez le respondió a los haters: "Estoy feliz de estar al pedo haciendo nada"

últimas noticias

El hombre murió en el acto.

Subió por primera vez a un ala delta, se enredó con unos cables, cayó y murió

Hace 47 minutos
Yanina Latorre cuestionó con dureza a la actriz.

Yanina Latorre opinó sobre la polémica del bikini de la China Suárez y no tuvo piedad: "Se arruinaron la vida..."

Hace 49 minutos
Un nuevo incidente de seguridad involucró a agentes de OpenAI.

Se rebeló otro agente de IA de la empresa que creó ChatGPT: hackeó un sitio web y publicó contenido

Hace 1 hora
Rockstar confirma el idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Confirmado: GTA VI se podrá jugar en español y otros 12 idiomas desde el primer día

Hace 1 hora
¡Inesperado! Juli Poggio se burló de la China Suárez.

La inesperada burla de Juli Poggio a la China Suárez en MasterChef que descolocó a Wanda Nara

Hace 1 hora