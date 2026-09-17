El Gobierno automatiza el pago de las retenciones de la AUH: qué requisitos hay que cumplir para cobrar el 100% La medida quedó dispuesta en la resolución 508/2026 publicada en el Boletín Oficial, la cual transforma la gestión de la Asignación Universal por Hijo. Todos los detalles de su aplicación. Por Agregar C5N en









El Gobierno cambió el sistema de control de la AUH.

El Gobierno introdujo este jueves modificaciones en el sistema utilizado para comprobar el cumplimiento de los requisitos que se solicitan para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el objetivo de contribuir "al fortalecimiento del sistema de protección social". A partir de la resolución 508/2026 publicada en el Boletín Oficial se establecieron una serie de requisitos que los beneficiarios deberán cumplir para cobrar el 100%.

Entre los argumentos expuestos para su implementación, desde la administración nacional explicaron que el nuevo proceso se facilitará a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Para los casos donde la información solicitada no esté disponible en las bases oficiales: "El titular podrá presentar la documentación correspondiente ante ANSES a través de los procedimientos que dicho organismo determine al efecto".

El Gobierno cambió el sistema de control de la AUH: cómo afecta a los titulares del beneficio. Automatización del pago de las retenciones de la AUH: qué requisitos hay que cumplir para cobrar el 100% La norma define que el 20% de la asignación, que hasta ahora se retenía, se abonará automáticamente a los beneficiarios que acrediten el cumplimiento de los siguientes puntos: que acrediten el cumplimiento de controles sanitarios y el plan de vacunación para niños de hasta 4 años, así como la certificación escolar para aquellos a partir de 5 años.

"Para la percepción del 20% de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que fuera reservado, en virtud de las previsiones del inciso k) del artículo 18 de la Ley N° 24.714, el titular del beneficio deberá acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación, respecto de los niños y niñas de hasta 4 años -inclusive-, sumando a ello la certificación que acredite el cumplimiento del ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial, cuando se trate de niños y niñas a partir de los 5 años de edad", expresa el texto.

Luego, completa, "cuando se verifique de forma automática el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación de los niños y niñas de hasta 4 años de edad -inclusive-, el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el 80% del monto de la prestación. En caso contrario, la acreditación de su cumplimiento y la liquidación del monto reservado se efectuarán conforme los procedimientos y en los plazos que determine la ANSES".